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房市掀起「金龍海嘯」 楊金龍：覺得五味雜陳，我並非英雄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
房市掀起所謂「金龍海嘯」，中央銀行總裁楊金龍感受是五味雜陳。 圖／本報系資料照片
房市掀起所謂「金龍海嘯」，中央銀行總裁楊金龍感受是五味雜陳。 圖／本報系資料照片

中央銀行今日召開第４季理監事會議，央行總裁楊金龍在會後記者會上被問到，因為央行在９月祭出第七波打炒房，房市掀起所謂「金龍海嘯」，他的感受如何？楊金龍的答案是：「五味雜陳，達到（打炒房）目的好像很好的樣子，但我也會考慮到房仲及建築業從業人員受到影響，總覺得sorry（抱歉）」。

楊金龍強調，「我們對打炒房對預期心理能扭轉，這是我的安慰。不全然覺得我是英雄，畢竟我們布望讓大家生活共好」。央行政策本來就有正負面效果，希望整體是正面的。

央行今日未再祭出第八波打炒房措施，楊金龍表示先前的措施已達到預期效果，央行會繼續對銀行道德勸說及加強專案金融檢查，讓銀行授信不過度集中在房地產上。

央行 楊金龍 炒房

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