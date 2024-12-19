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「我們需要一場綠色革命」 朱棣文：低碳能源成主導發展要件

中央社／ 台北19日電
中央研究院19日舉辦專題演講，邀請諾貝爾物理學獎得主朱棣文（圖）以「溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰」為題發表演講。圖／（中研院提供）中央社
中央研究院19日舉辦專題演講，邀請諾貝爾物理學獎得主朱棣文（圖）以「溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰」為題發表演講。圖／（中研院提供）中央社

諾貝爾物理學獎得主朱棣文今天表示，低碳能源、乾淨的水與空氣等將成主導全球發展要件，而人類的永續生存也面臨前所未有的挑戰，需透過科技創新維持地球資源的永續開發。

因應淨零排碳的迫切需求，中央研究院今天舉辦專題演講，邀請朱棣文以「溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰」為題發表演講，超過百名研究員及博士生參與，專業涵括生命科學、數理與人文社會科學等。

中研院發布新聞稿指出，朱棣文在演講中分享許多淨零科技的新機會，包括開發新材料、新興的製氫和碳捕捉技術，以及結合AI提升能源效率和電網穩定性等。

他強調，「我們需要一場綠色革命」，透過科技創新維持地球資源的永續開發，縱觀人類歷史，工業革命大幅改變人類的生活方式，但也帶來了溫室氣體排放導致的氣候變遷問題。

朱棣文說，目前人類所需能源仍然高度仰賴化石燃料，但綜觀全球局勢，低碳能源、乾淨的水與空氣、充足的食物與豐沛的經濟生產力，將成為主導全球發展的要件，而人類的永續生存也面臨前所未有的挑戰。

中研院表示，朱棣文在交流時也特別提到，在當前的國際情勢之下，核能對於台灣的國家能源安全特別重要，現場有聽眾提出關於核能的減碳效益與安全風險，以及溫室氣體與海洋生態永續等議題，與朱棣文交換意見。

中研院指出，朱棣文說，面對社會高齡化及人工智慧技術普及化的大趨勢，人類的未來將有截然不同的社會運作情境，現代國家不應僅僅追求GDP成長，人類要嘗試重新衡量生活價值，才能達成永續願景。

中研院長廖俊智表示，全球暖化是全世界共同的挑戰，但在思考低碳能源策略時必須視各地天然資源、產業結構、社會民情等不同條件，因地制宜，科學持續進步，以科學發現與科技創新，逐步帶領人類生活轉型，是科學家的使命。

中研院 核能 氣候變遷 永續

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