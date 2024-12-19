快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

推動避免雙重課稅協定 台灣近期已赴美實體諮商

中央社／ 台北19日電

台美避免雙重課稅協定諮商跨出大步，財政部今天表示，台灣方面近期已如期赴美國華府進行相關實體會議與對等諮商，後續將繼續加速推動。

財政部官員表示，美國為台灣主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使台灣企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，也可吸引美國企業更廣泛在台投資，有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

財政部官員說，近年來台灣相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題，進行充分溝通，除雙方財政部就台美避免雙重課稅協定（ADTA）相關議題展開討論，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

財政部官員表示，ADTA對台灣、美國的企業與稅務居住者，都將提供同等互惠的待遇；ADTA不僅是兩國企業、民眾長期所盼，近年也持續獲得美國跨黨派議員支持。

美國 財政部

延伸閱讀

川普2.0時代來臨 MIC：聚焦國家安全、能源生產、科技監管三大主軸

紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

Nintendo Switch美國銷量超越PS2！全球銷量突破1.43億台

疑涉網攻 美擬禁中名牌路由器TP-Link 恐成華為後最大例

相關新聞

房市掀起「金龍海嘯」 楊金龍：覺得五味雜陳，我並非英雄

中央銀行今日召開第４季理監事會議，央行總裁楊金龍在會後記者會上被問到，因為央行在９月祭出第七波打炒房，房市掀起所謂「金龍...

央行理監事會／央行沒再加碼第八波房市管制 原因曝光

中央銀行19日召開理監事會議，決議利率按兵不動、房市管制「停看聽」。對於未再加碼第八波房市管制的原因，央行也提出說明。

央行第八波打炒房沒來 專家：明年春節後觀望更濃

央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「靜觀其變」的決策，符合各界預期，也讓歲...

房市可以鬆口氣？房仲業：央行盯上周轉金 房貸趨緊狀況未變

央行今日舉行理監事會議，並未推出新的第八波管控措施，不過，房仲業者認為，央行也表明會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象...

川普2.0時代來臨 MIC：聚焦國家安全、能源生產、科技監管三大主軸

美國總統當選人川普即將於明年1月20日上任，上任之前，川普已然對外拋出關稅議題；資策會產業情報研究所（MIC）今日指出，...

第八波管制沒來 專家：央行盯上這項業務

上季理監事會議討論激烈，根據事後的會議紀錄可看出與會者對於房市有高度關切，因此祭出第七波選擇性信用管制措施，今年最後一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。