推動避免雙重課稅協定 台灣近期已赴美實體諮商

台美避免雙重課稅協定諮商跨出大步，財政部今天表示，台灣方面近期已如期赴美國華府進行相關實體會議與對等諮商，後續將繼續加速推動。

財政部官員表示，美國為台灣主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使台灣企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，也可吸引美國企業更廣泛在台投資，有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

財政部官員說，近年來台灣相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題，進行充分溝通，除雙方財政部就台美避免雙重課稅協定（ADTA）相關議題展開討論，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

財政部官員表示，ADTA對台灣、美國的企業與稅務居住者，都將提供同等互惠的待遇；ADTA不僅是兩國企業、民眾長期所盼，近年也持續獲得美國跨黨派議員支持。