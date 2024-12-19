台美租稅協定有進展？財部：已去過美國華府諮商

台美租稅協定進展受關注，財政部國際財政司19日透露，自美國10月29日發布聲明啟動諮商開始，台灣財政部已去過美國，與華府有對等的諮商討論，面對面討論租稅協定事宜。

不過因耶誕假期，美國國會會期下周就要結束，若相關法案未能在本會期通過，就要留到明年1月3日新會期展開後，才會繼續相關立法，而新總統川普將於1月20日上任，外界認為，未來變數仍多。

國財司副司長李明機表示，台美租稅協定有助雙方投資，台灣方面，希望在會期結束之前多做努力，若來不及，從駐美代表處獲悉資訊來看，美國國會也會在新會期開始後推動，至於推動方式，是像現在同樣包裹在其他法案、或有其他作法，台灣無法多作推測，尊重美方考量，「我們不排除任何方案，只要能解決台商問題。」

李明機強調，租稅協定效應是消除重複課稅，並吸引投資，無論是現任拜登政府，或是新任的川普政府，都有承諾要消除重複課稅，台灣對於租稅協定進展樂觀其成。

李明機表示，美國在10月29日發布聲明將在數周內與台灣啟動諮商以來，台灣方面已去過美國，雙邊討論諮商，自2023年開始，無論是視訊、實體，台美間都有多次對話，在美方正式聲明後，雙方積極推動，也與華府有對等的諮商討論，雙方都有共識加速推動。

財政部表示，各界關切台美超額稅負及雙重課稅問題，美國財政部今年10月29日聲明雙方財政部將對台美ADTA相關議題展開討論；我國相關部會亦持續與美國行政機關與國會合作推動相關立法，雙方持續進行溝通。