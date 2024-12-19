快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

台美租稅協定有進展？財部：已去過美國華府諮商

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

台美租稅協定進展受關注，財政部國際財政司19日透露，自美國10月29日發布聲明啟動諮商開始，台灣財政部已去過美國，與華府有對等的諮商討論，面對面討論租稅協定事宜。

不過因耶誕假期，美國國會會期下周就要結束，若相關法案未能在本會期通過，就要留到明年1月3日新會期展開後，才會繼續相關立法，而新總統川普將於1月20日上任，外界認為，未來變數仍多。

國財司副司長李明機表示，台美租稅協定有助雙方投資，台灣方面，希望在會期結束之前多做努力，若來不及，從駐美代表處獲悉資訊來看，美國國會也會在新會期開始後推動，至於推動方式，是像現在同樣包裹在其他法案、或有其他作法，台灣無法多作推測，尊重美方考量，「我們不排除任何方案，只要能解決台商問題。」

李明機強調，租稅協定效應是消除重複課稅，並吸引投資，無論是現任拜登政府，或是新任的川普政府，都有承諾要消除重複課稅，台灣對於租稅協定進展樂觀其成。

李明機表示，美國在10月29日發布聲明將在數周內與台灣啟動諮商以來，台灣方面已去過美國，雙邊討論諮商，自2023年開始，無論是視訊、實體，台美間都有多次對話，在美方正式聲明後，雙方積極推動，也與華府有對等的諮商討論，雙方都有共識加速推動。

財政部表示，各界關切台美超額稅負及雙重課稅問題，美國財政部今年10月29日聲明雙方財政部將對台美ADTA相關議題展開討論；我國相關部會亦持續與美國行政機關與國會合作推動相關立法，雙方持續進行溝通。

美國 財政部

延伸閱讀

川普2.0時代來臨 MIC：聚焦國家安全、能源生產、科技監管三大主軸

紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

Nintendo Switch美國銷量超越PS2！全球銷量突破1.43億台

疑涉網攻 美擬禁中名牌路由器TP-Link 恐成華為後最大例

相關新聞

房市掀起「金龍海嘯」 楊金龍：覺得五味雜陳，我並非英雄

中央銀行今日召開第４季理監事會議，央行總裁楊金龍在會後記者會上被問到，因為央行在９月祭出第七波打炒房，房市掀起所謂「金龍...

央行理監事會／央行沒再加碼第八波房市管制 原因曝光

中央銀行19日召開理監事會議，決議利率按兵不動、房市管制「停看聽」。對於未再加碼第八波房市管制的原因，央行也提出說明。

央行第八波打炒房沒來 專家：明年春節後觀望更濃

央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「靜觀其變」的決策，符合各界預期，也讓歲...

房市可以鬆口氣？房仲業：央行盯上周轉金 房貸趨緊狀況未變

央行今日舉行理監事會議，並未推出新的第八波管控措施，不過，房仲業者認為，央行也表明會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象...

川普2.0時代來臨 MIC：聚焦國家安全、能源生產、科技監管三大主軸

美國總統當選人川普即將於明年1月20日上任，上任之前，川普已然對外拋出關稅議題；資策會產業情報研究所（MIC）今日指出，...

第八波管制沒來 專家：央行盯上這項業務

上季理監事會議討論激烈，根據事後的會議紀錄可看出與會者對於房市有高度關切，因此祭出第七波選擇性信用管制措施，今年最後一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。