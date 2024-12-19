川普2.0時代來臨 MIC：聚焦國家安全、能源生產、科技監管三大主軸

美國總統當選人川普即將於明年1月20日上任，上任之前，川普已然對外拋出關稅議題；資策會產業情報研究所（MIC）今日指出，川普2.0對內政策將以美國製造為核心，聚焦「國家安全、能源生產、科技監管」，台灣產業有機會於國家安全基建設備、低軌衛星、重電、ESCO、AI創新應用等領域覓得商機。

針對美國將更強調邊境安全與關鍵基礎設施保護，可預期智慧科技應用與設備的採納比率提升。MIC資深產業顧問林柏齊分析台灣兩大因應，一是持續與美方合作，包含政府部門、企業的資安資訊共享，建立聯合的基建防護平台，快速偵測與應對潛在威脅，爭取合規的設備供貨機會；二是參考美國模式，投資並應用科技強化邊境與國防安全，如引進AI（人工智）技術，強化對海岸線的監控與保護。

國家安全的另一個重點為「乾淨網路」，資策會MIC表示，川普2.0將調整既有寬頻基礎建設「BEAD」計畫，將部分資源轉向低軌衛星網路，台灣網通產業可掌握潛力合作對象的專有技術規格需求，透過客製化產品開發優勢，爭取成為大廠供應鏈的一環。

此外，「乾淨網路」計畫將可能升級為國際「乾淨標準」倡議，持續擴大美國與其盟友的實質影響力。林柏齊表示，台灣網通業者應積極參與相關技術標準制定，與美國及其盟友深化供應鏈合作，融入可信賴供應鏈的全球布局。而隨著美國地方城市持續布建，台廠可關注美國二線城市布建需求，以及川普1.0提出的未來城市願景是否接續，特別是針對空中交通與自駕車等創新應用，是否有合作機會。

對內政策的第二大主軸為「能源生產」，資策會MIC表示，綠能產業將面臨短期震盪，美國可能再次退出巴黎氣候協定、減緩再生能源布建、減少對綠能新創政策投資，然而淨零是國際主流。

林柏齊認為，面對川普2.0能源政策，台灣可鎖定重電設備與能源技術服務產業（ESCO）商機，美國正值電網系統汰舊換新，對變壓器、開關等重電設備需求增加，卻面臨產能不足，台廠可提供性價比更佳產品，藉機擴大在美國市場的占比；針對能源效率，我國正在推動深度節能政策、擴大扶植ESCO產業發展，未來可結合台灣ICT產業優勢，整合節能服務與AI應用，思考出口能源管理服務。

「科技監管」是川普2.0對內產業的第三大主軸，主要聚焦於調整關鍵技術與人才監管。預期關鍵新興科技（C&ET）清單將再次被鞏固，且更強化科技標準體系的制定，形塑以此為基準的新同盟國際關係。

林柏齊表示，「資訊與通訊、AI、先進材料、機器人、量子運算」等企業或提供商，在研發過程的關鍵技術取得將面臨更多審查。台灣因應方面，應關注2025年美國C&ET清單及其延伸的審查制度變化，特別是半導體與AI相關，同時關注國際標準會議，留意產品技術研發過程可能產生的標準、體系陣營化發展效應。