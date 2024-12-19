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央行理監事會 楊金龍宣布維持政策利率不變

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，花了許多時間說明央行對房地產信用管制的嚴肅看法。記者邱德祥／攝影
央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，花了許多時間說明央行對房地產信用管制的嚴肅看法。記者邱德祥／攝影

中央銀行今天舉行理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，說明央行的金融政策，央行理事會一致同意維持政策利率不變。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率大致維持緩步回降走勢，且明年可望續降至2%以下；全球經濟雖潛藏下行風險，惟在內需支撐下，預期明年國內經濟成長力道仍屬溫和。央行理事會認為本次維持政策利率不變，有助維繫整體經濟金融穩健發展，行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及 4.25% 。

未來央行仍將持續關注國內通膨發展情勢，並密切關注美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，說明央行的金融政策，央行理事會一致同意維持政策利率不變。記者邱德祥／攝影
央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，說明央行的金融政策，央行理事會一致同意維持政策利率不變。記者邱德祥／攝影

央行 貨幣政策 通膨

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