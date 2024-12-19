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央行未加碼第八波 專家：若明年房市反彈復甦力道大、可能才會出手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

歷經今年多次打房之後，央行19日召開理監事會議，決定不升息、不升準，且未再提出新一波信用管制措施。住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，房市已經降溫，現階段都已在可控範圍，加上房地產為台灣重要經濟指標，過於強勢調整也適得其反，央行不再出手也屬合理。

至於是否還有第八波的打房政策，陳炳辰認為，可能得觀察到明年年中、第2季之後，一方面央行先前已說明或許在明年年中前都是房價調整階段，也就代表房價若直到明年中都還是鐵板一塊，高房價民怨仍存，或有再推政策可能性。

另一方面則是銀行看好明年二月前的還款潮，可解決房貸上限危機，加上市場適應政策亦有半年的時間，房市走出陰霾後又是一條好漢，要是反彈復甦力道大，央行就有再出手的機率。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說明，前次信用管制措施效果顯著，全台交易量悉數下滑，因此此次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」。

徐佳馨認為，央行此次未再出手，可見對於近期第七波結果頗為滿意，且信用管制措施也無破洞，令投機市場難以發現破口，因此在歲末年終之際，讓房地產市場喘口氣。雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，惟打炒房的政策調性不變，以此方向來看，已顯著冷淡的房地產市場，短期仍難以指望，2025年對相關產業人員而言，恐怕是多年一遇的冰河時期。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，自2020年以來短短五年之間，央行已推出共七次信用管制措施，前幾波打房仍難以抑制疫情後之房市多頭，直至9月底下達重手，推出各界直指為「最嚴打房」，令全台房市熱度急速下降。

賴志昶指出，目前市場投機風氣已散，剛性需求與首購買盤為帶領市場之雙車頭，惟整體市場受多次信用管制措施打壓，市場信心不足，買賣雙方對價格仍有顯著落差，因此明年市場量縮格局難解，價格則恐怕因長期交易量凍結，在部分機能較差之蛋白區域先出現鬆動，但機能卓越的都會區、蛋黃區物件價格難有翻轉空間，整體市場將維持「量縮價穩」格局。

另外，陳炳辰說，目前預售市場多為品牌效益的個案表現，也有新竹高鐵特區外圍特定建商的低價案逆勢保持水準，而台中部分行政區則有個案開出相對低價，若民眾現階段對於預售案抱持興趣，與其等指標建商降價，不如對於特定案加以觀察，否則在建商這幾年獲利豐厚情況下，短期內指標建商還不容易讓步，若在明年上半年都未走出黑暗期，貸款受限與政策持續干擾，或許較有機會看到建商動作。

央行 建商 房地產

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