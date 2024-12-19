第八波管制沒來 專家：央行盯上這項業務

上季理監事會議討論激烈，根據事後的會議紀錄可看出與會者對於房市有高度關切，因此祭出第七波選擇性信用管制措施，今年最後一次的理監事會議，不到4點半會議決議新聞稿就馬上發出，且未推出新的第八波管控措施，顯示央行短期管控效果應已見到初步成效，不過央行也表明會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市交易縮減，民眾對房價上漲之預期心理趨緩，且無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升，顯示房市不僅是趨於理性，自用尤其是首購當道，央行擰緊房貸資金水龍頭的效果相當顯著，未來應該會先檢視各銀行是否落實之前喝咖啡後的改善方案。

曾敬德指出，不過央行在房市控管上雖然沒有第八波，不過央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌，會加強辦理金融機構專案金檢，包括是否利用周轉金規避或違反規定，如利用周轉金變相給予寬限期，或者利用周轉金讓貸款成數上限增加，雖然沒有第八波規定，不過央行對於資金控管的BUG抓得相當精準。

至於房市樂觀預期降溫，市場呈現自用當道的市況，央行未再繼續出手加重管制，房市也可鬆一口氣，但整體房貸趨緊縮的狀況並未改變，房市後續表現可能要觀察329檔期是否回溫。