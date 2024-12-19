央行未再出手給房市喘息空間？專家1理由：持續降溫

央行第4季理監事會後決議政策利率不變，也未加重選擇性信用管制，此決策能為房市帶來喘息空間嗎？樂屋網發言人洪安怡指出，央行第七波打炒房後，買方明確縮手，對房市關注度大幅下降，評估未來房市降溫狀況仍將持續。

央行今年推出第六波和第七波選擇性信用管制，樂屋網統計2次央行打炒房後，自家網站的流量數據變化，第六波打炒房後，六都線上看屋新北市減少近13％，高雄市下滑6%，台中市下滑4%，台南不減反增。

第七波打炒房政策公告後，六都線上看屋數急遽萎縮，除了台南市，普遍都萎縮了2成以上，其中桃園市跌幅最高，達25%，其次為新北市下滑24%、台北市下滑23%。

洪安怡表示，央行接連兩季祭出選擇性信用管制，買氣一次比一次急凍，主因還是因為買家觀望心態加劇，很多人想等房價大跌後再進場，導致買氣急速萎縮，房價也開始進入盤整階段。

她表示，第六波打炒房後，買方在站上的行為更加多元，不一定直接看物件，反而可能是進入樂屋網查詢實價登錄資料，或瀏覽房市新聞等等，顯示買方對房市仍有興趣，只是行為趨向觀望。

但到了第七波打炒房過後，買方明確縮手，對房市關注度大幅下降，全網流量下滑8％。

因此，洪安怡表示，儘管目前央行決議不推出第八波打炒房，但先前第七波打炒房政策仍將持續發酵，房市降溫趨勢預料持續，買方出手前，務必仔細評估目標地區的長期發展潛力，才能買得更放心。