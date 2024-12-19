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川普2.0祭出美墨關稅重擊 MIC給出台廠三大因應方法

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
資策會產業情報研究所（MIC）今日舉行「2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對台資通訊影響解析」，資深產業顧問林柏齊表示，川普2.0對外貿易將延續美國優先原則，以關稅作為不公平貿易與國際協商工具。（美聯社）
資策會產業情報研究所（MIC）今日舉行「2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對台資通訊影響解析」，資深產業顧問林柏齊表示，川普2.0對外貿易將延續美國優先原則，以關稅作為不公平貿易與國際協商工具。（美聯社）

資策會產業情報研究所（MIC）今日舉行「2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對台資通訊影響解析」，資深產業顧問林柏齊表示，川普2.0對外貿易將延續美國優先原則，以關稅作為不公平貿易與國際協商工具，從過去的貿易公平性、技術移轉，進一步擴展至邊境安全、毒品管制與弱化美元等議題。

資策會MIC剖析川普2.0的關稅政策對半導體、資通訊系統、電動車產業的影響。

半導體部分，針對提高晶片關稅，評估短期對晶片供應鏈影響有限，2025年全球半導體業者將依規劃推動，並同時靜觀其變。預期全球半導體產業的跨國競爭將更激烈，如中國大陸、日本、歐盟與印度皆加速半導體自主，企圖降低「美國優先」的主導性，同時藉由半導體科技發展AI創新、自動駕駛與智慧應用，全球半導體市場將面臨更多來自國家政策的風險，使得全球布局、多元布局成為半導體業者的重大經營課題。

資訊系統方面，川普2.0擬對中國大陸加徵10%關稅、對墨西哥與加拿大課徵25%關稅，資策會MIC認為這對台灣有二大影響，一是導致筆電售價提高，影響市場的採購意願，二是台灣伺服器輸美產線以墨西哥為主，因此對在墨設廠、供應北美的台廠將造成衝擊。

林柏齊分析，台廠有三大因應方法，一是在關稅加徵之前提前拉貨並增加庫存水位；二是與品牌客戶協商，產能從中國大陸移轉至中國大陸以外地區；三是規劃擴大美國生產，以伺服器為例，台灣主要組裝廠將積極增加美國產能，惟考量成本效益，主要以後段組裝產能為主。

通訊產業方面，資策會MIC表示，智慧型手機製造組裝仍有六成產能在中國大陸，然而主要業者已配合美系客戶，陸續增加越南、印度產能，未來若美國新政府對中國大陸加徵60%關稅，勢必加速智慧型手機產能移出中國大陸。

針對網通，川普1.0即已針對相關產品徵收關稅，輸美的網通產品製造目前已全數移出中國大陸，並以東南亞地區為主要生產據點。因應川普2.0，已有部分網通業者評估長期是否在美國製造，然而仍須考量整體製造與運輸成本占比。

針對電動車與車電系統，資策會MIC分析，供應鏈將持續朝向美系與非美系的路徑加速分化。關注電動車政策對台廠影響，部分遷移至墨西哥的業者將因關稅變動，增加生產據點再次遷移的不確定性；部分遷移至美國的業者將不受影響，反而迎來轉單或委外合作的商機。

林柏齊表示，美國境內雖不再積極鼓勵電動車發展，仍將強化電動車技術主導性，預期隨著美國擴大進口、技術限制中國大陸業者軟體嵌入於汽車，整車廠供應鏈將分裂為美系與非美系，我國業者可從設計階段即與國際整車廠進行設計合作協議，加深與整車廠合作緊密程度。

川普 美國 關稅

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