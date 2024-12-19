央行：不動產貸款集中度仍高 將審視業者落實改善計畫

央行今天舉行第4季理監事會議，一如市場預期，決議利率「連3凍」，且未調整選擇性信用管制措施，但提醒不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍高，11月底為37.4%，將審視業者是否積極落實不動產自主管理改善方案。

央行理監事會今天一致同意維持政策利率不變，主要考量國內通膨率緩步回降，明年國內經濟成長力道仍屬溫和，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

對於明年通膨看法，央行表示，雖然最低工資及軍公教薪資將調高，碳費也將開徵，增添壓力，不過國際機構預期國際油價趨跌，加上國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，預測明年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。

央行表示，未來仍將持續關注國內通膨發展情勢，並密切關注美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

至於社會高度關注的房市管制動向，央行表示，今年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年不動產貸款總量，並在9月第7度調整選擇性信用管制措施；實施以來，資料顯示，房市交易縮減，民眾對房價上漲預期心理趨緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

央行表示，近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，但不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍高，至11月底為37.4%。央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，並督促業者積極落實。

央行強調，會持續檢視選擇性信用管制措施執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。