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政院拍板產創條例修法 工總盼立院支持助雙軸轉型

中央社／ 台北19日電

產業創新條例第10條之1投資抵減今年底落日，行政院會今天通過產業創新條例部分條文修正草案，將適用時間延長至118年。工總表達肯定，產創條例第10條之1攸關產業數位與淨零雙軸轉型，期盼立法院支持，盡速通過修法。

行政院會今天通過產創條例部分條文修正草案，其中第10條之1修正重點包括保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等投資抵減項目，將適用時間延長至民國118年底，投資支出金額上限提高至新台幣18億元，希望加速數位與淨零雙軸轉型。

工業總會今天下午發布新聞稿表示，修法內容符合產業界過去多次呼籲的方向，產業界對此表達肯定。

工總表示，在研議修法期間，進行問卷調查廣集產業意見，並積極向經濟部表達產業意見，除提出產創條例第10條之1應延長至118年12月31日，與產創條例其他租稅優惠條文一致外，也建議提高投資抵減的支出額上限。投資範圍方面，除了原有的智慧機械或5G系統相關硬體、軟體、技術或技術服務，以及資通安全產品或服務，欣見業界多數意見均獲採納。

工總表示，產創條例攸關產業升級轉型，因此業界皆期盼立法院支持，盡速通過修法，為產業加速數位與淨零雙軸轉型添火加柴，再加動力。

為避免關鍵技術外流，行政院今天也通過產創條例第22條修正草案，強化對外投資審查，規定投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者須事前申請，同時增訂罰則，若業者未經核准實行投資，最高可處100萬元罰鍰。

工總表示，產業界認為善盡國際社會責任與加強保護關鍵技術，確實是當前應該高度關注的議題，但須完整相關配套措施，以利企業對外投資的遵法，包括條文規範不明確恐有空白授權疑慮等，希望經濟部未來訂定授權子法時明確條文定義，工總也會持續表達產業意見。

對此經濟部回應，未來訂定授權子法時，將廣納產業界意見。

工總也關切產創條例第22條第4項「情節重大者，得命撤回投資」，企業從事國外投資必然是經過審慎考慮後的決定，若命其撤回投資對企業影響甚鉅，建議經濟部訂定子法時，應針對何謂情節重大做出明確規範，盡可能降低對企業的衝擊。

智慧機械 經濟部

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