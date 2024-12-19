FOMC會後美國十年期公債殖利率跳升 投資等級債受青睞

受FOMC會後釋出放緩降息訊號影響，美國十年期公債殖利率跳升，投資等級債投資價值浮現，吸引資金青睞，統計12月配息的33檔投資等級債券ETF中，年化配息率前十都有超過5.5%水準，前5檔配息率更在6%以上，包括凱基A級公司債（00950B）、國泰A級科技債（00781B）、大華投等美債15Y+（00959B）、中信優息投資級債（00948B）、群益ESG投等債20+（00937B）。

美國聯準會12月FOMC會議宣布降息一碼，從會後公布的點陣圖觀察，預期2025年的利率政策從降息三碼變降息兩碼，且全面下修對GDP、通膨、中性利率的預期。聯準會主席鮑爾在會後聲明指出，只要經濟、就業保持穩定、通膨仍具黏性，就有高機率暫停降息。預期在經濟和資產價格穩定、通膨存在上行風險等多重因素影響下，2025年第1季乃至上半年聯準會暫停降息的機率升高。後續須觀察明年元月新政上路後關稅與移民政策對需求端帶來的影響，若川普政策引發經濟放緩、美股止漲回落，屆時聯準會或許會加快降息的腳步。

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，從FOMC會後聲明可以看出，聯準會的貨幣政策已更趨近中性立場，債市布局若過度期待大幅降息，恐怕承擔過多的利率風險。此外，隨著聯準會對於新政府的政策影響討論浮上檯面，更加顯示對於未來利率走向的預估需更為謹慎。故此階段仍會建議配置中短天期債券以降低利率風險，並可透過中段信用評等（信評A~B）的信用債券提升票息水準，讓整體債券操作更著重於票息收益，並降低利率波動對債券價格帶來的影響。