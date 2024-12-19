央行理監事會／未打房！專家：警報未解除、房市「留校察看中」

央行19日舉行理監事會議，但未對房市再出手，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，央行此次按兵不動，一方面是肯定第七波選擇性信用管制對房市產生的效果。

另一方面，徐佳馨表示，央行是因應明年全球政經變局先留一手，對房市不過就是「留校察看」，還沒到「警報解除」，若明年第1季交易過熱故態復萌，恐怕又將迎來新八波的「震撼教育」。

徐佳馨預期，中國打房打出大衰退問題的前車之鑑不遠，加上2025年經濟表現趨緩，且變數不斷，央行必須得花費更多心神與工具防禦。而對房市來說，建商鬆一口氣，但在銀行放款仍有壓力下，整體交易要到農曆年後才有機會見到曙光。