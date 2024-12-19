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央行：2025年GDP成長3.13％ 最大變數是美國經貿政策

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣央行：明年經濟成長率上修至3.13％，最大變數是美國經貿政策。（路透）
台灣央行：明年經濟成長率上修至3.13％，最大變數是美國經貿政策。（路透）

中央銀行19日發布最新經濟成長率預測，上修2024年全年經濟成長率至4.25％、2025年經濟成長率至3.13％；2024年消費者物價指數CPI年增率預測微幅上調至2.18％，2025年CPI預估年增率維持1.89％不變。

央行指出，受惠於AI等新興科技應用商機持續熱絡，近月台灣出口穩健增加；內需方面，年中以來，資本設備進口大幅成長，民間投資增溫；民間消費持續成長。央行預測2024年經濟成長率為4.25%。勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長。

展望2025年，預期全球貿易量穩健成長，且新興科技應用需求強勁，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加以最低工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，央行預測明年經濟成長率為3.13%。不過，央行擔心未來美國新政府經貿政策變動，此將是影響國內經濟成長的重要變數。

央行綜合國內外經濟金融情勢，考量今年以來國內通膨率大致維持緩步回降走勢，且明年可望續降至2%以下，全球經濟雖潛藏下行風險，但在內需支撐下，預期明年國內經濟成長力道仍屬溫和。央行理事會認為本次維持政策利率不變，有助維繫整體經濟金融穩健發展。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行表示，未來仍將持續關注國內通膨發展情勢，並密切關注美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

央行 消費者物價指數

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