央行12月理監事會議續凍息 未推出第八波信用管制

中央銀行19日2024年12月理監事會議結果，宣布維持政策利率不變，利率連三凍，並未祭出第八波信用管制措施，認為第七波信用管制措施以經促房市交易縮減，民眾對房價上漲預期心理趨緩，且近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回落。

但央行仍提出，目前不動產貸款佔總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4％，向市場喊話，指出央行將會持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，並督促落實。

央行上修今明兩年經濟成長率預期，對2024年預期從上次3.82％上修至4.25%，對2025年預測值從上一次3.08％上修到3.13％。勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長。

至於明年，央行認為，雖最低工資及軍公教薪資將調高，碳費亦將開徵，惟國際機構預期國際油價趨跌，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，本行預測明年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。未來國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均將影響國內通膨發展。

央行指出，今年9月本行理事會會議以來，全球製造業景氣平緩復甦、服務業則續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。近月國際原油及穀物等原物料價格走低，加以主要經濟體勞動市場情勢趨緩，全球通膨持續降溫。近期市場關注未來美國新政府經貿政策之轉變，增添國際金融市場波動。

展望未來，隨主要央行放寬貨幣緊縮程度，有助維繫全球經濟成長動能，國際機構預期明(2025)年全球經濟可望溫和成長；全球通膨則續降。惟美國新政府經貿政策變動、中國大陸經濟成長放緩之外溢效應，以及地緣政治衝突等不確定性，全球景氣潛藏下行風險。