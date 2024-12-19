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央行理監事會／央行沒再加碼第八波房市管制 原因曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

中央銀行19日召開理監事會議，決議利率按兵不動、房市管制「停看聽」。對於未再加碼第八波房市管制的原因，央行也提出說明。

央行在會後記者會的新聞稿裡指出，央行在今年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年（今年第4季至明年第4季）不動產貸款總量，後在9月推出第七度調整選擇性信用管制措施；實施以來，資料顯示，房市交易縮減，民眾對房價上漲的預期心理趨緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，但不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4%。央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，並督促其積極落實。

未來央行仍將持續檢視選擇性信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

央行 房市

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