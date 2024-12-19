產業創新條例院版通過 工總：盼儘速完成修法

行政院通過「產業創新條例」院會版本，工總表示，此次修法內容符合產業界過去多次呼籲的修法方向，產業界對此表達肯定。

此次「產創條例」10-1條修法，將保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等項目，並增訂人工智慧（AI）、節能減碳項目，以促進產業運用租稅優惠積極投資；同時，將現行適用投資支出金額上限新台幣10億元提高至18億元，有助於鼓勵企業多投資AI與節能減碳設備，產業因應人工智慧（AI）與全球淨零排放趨勢，提高投資抵減金額上限至18億元，並促進投資新創事業和強化公司對外投資。

工總表示，在研議修法期間就進行問卷調查廣集產業意見，並積極向主管機關經濟部表達產業意見，除提出產業創新條例第10-1條應延長至2029年12月31日，與「產創條例」其他租稅優惠條文一致外；也建議將投資抵減的支出額上限與抵減率；投資範圍除了原有之智慧機械或5G系統相關硬體、軟體、技術或技術服務，以及資通安全產品或服務，欣見業界多數意見，均獲採納。

工總表示，由於本條例事涉產業升級轉型，因此業界均期盼立法院支持，盡速通過此次修法，為產業加速數位與淨零雙軸轉型添火加柴，再加動力。

另外為了配合國際協議或制裁，以及避免關鍵技術外流，修正第22條增訂特定國外投資核准事項，工總則說，產業界認為善盡國際社會成員責任與加強保護關鍵技術確實是當前應該高度關注的議題，惟須完整相關配套措施，以利企業對外投資之遵法。