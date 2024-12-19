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RE100報告：台灣再生電力供應量不足、價格缺乏競爭力

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
RE100台灣2024報告：台灣的再生電力不足價格又貴。圖/本報系資料照片
RE100台灣2024報告：台灣的再生電力不足價格又貴。圖/本報系資料照片

RE100台灣2024報告指出，調查會員在台灣採購再生電力時面臨兩大不足，即再生能源不足，以及成本競爭力不足，報告聚焦於取消國產化規定的重要性，支持台灣政府調整國產化政策承諾，認為此舉有助於吸引更多國際投資並提升市場靈活性。

RE100是指百分百再生能源，由氣候組織與碳揭露計畫共同組成，加入會員的企業須公開承諾2050年前採用100％綠電。

根據RE100台灣2024報告，RE100作為推動全球淨零電網的領航計畫，目前已有超過120家外商及本土企業在台成為會員，承諾最遲於2050年達成 100%使用再生電力的目標。然而，隨著目標年限逐漸逼近，台灣市場的再生能源供應與價格挑戰愈發顯著。

會員企業反映，在台灣採購再生電力時，主要面臨兩大問題：再生能源不足、成本競爭力不足。再生能源需求快速增長，但現有基礎設施與供應能力無法完全滿足企業需求；且台灣再生電力價格相較於其他地區及化石燃料電力價格居於劣勢，成為採購時重要的考量因素。

RE100支持台灣政府因應歐盟關切而進行政策調整的承諾，認為此舉將有助於吸引更多國際投資並提升市場靈活性。

此外，報告分析市場中新創的採購模式，包括綠電憑證（TREC）、長期購電協議（PPA）及電力零售選擇，並根據「3A 原則」（可負擔性、易取得性及外加性）評估其對企業的價值與挑戰。

若要實現2040年全球淨零電網及台灣2050年的再生能源目標，政策創新與市場合作至關重要。RE100報告書建議政府，擴大基礎建設投資，加快逼風電與太陽光設施建設，以及透過政策改革，吸引國內外資本投入，同時，激勵企業採用符合3A原則的綠電購買方案，促進市場流動性。

再生能源

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