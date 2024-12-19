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Fed鷹派降息市場震盪 法人：經濟與政策雙邊找平衡

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
聯準會對2025年降息預期僅2碼，使得美股大幅下挫、10年期公債殖利率走升、美元指數上揚。 (路透)
聯準會對2025年降息預期僅2碼，使得美股大幅下挫、10年期公債殖利率走升、美元指數上揚。 (路透)

美國聯準會（Fed）一如市場預期降息1碼（0.25個百分點），但主席鮑爾又表示對未來降息保持謹慎態度。保德信投信指出，鮑爾重申隨著經濟狀況發展而調整貨幣政策，接下來仍要看數據而定，已適度回應市場疑慮，且適時出手管理降息預期，符合長時間維持高檔（higher for longer）的利率環境，同時也反映目前美國經濟基本面表現仍相當堅實。

Fed今年最後一次會議後宣布降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25％～-4.50％，降息雖然符合預期，但由於聯準會對明年降息預期僅2碼，使得美股大幅下挫、10年期公債殖利率走升、美元指數上揚。

Fed如預期降息，但美股四大指數重挫回應，令投資人擔心明年金融市場表現。保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，這次聯準會「鷹派降息」的最主要原因，在於通膨仍高於2%目標、經濟成長超出預期，且川普上任後的貿易、稅收及移民政策，可能對全球經濟格局有不確定性，對於未來降息的預期將「審時度勢」，聯準會為明年採取更謹慎的貨幣寬鬆政策奠定基礎。

葉家榮指出，最新公布的美國濟數據呈現穩健成長，包括明年失業率預期下滑、上調美國明年的成長率至2.1％，顯示勞動市場與經濟成長強勁的預期吻合，但通膨指標的核心PCE（個人消費支出物價指數）預期2025年將達到2.5%，高於9月預測，某種程度顯示過去兩年來大幅下降的通膨，目前仍具有「黏著性」。

葉家榮分析，美國自2000年來不論執政者是誰，政府債務都在增加，目前市場利率已很大程度反映這些潛在響，且政策利率如何降至中性水準，才是後續影響美債殖利率的關鍵，中期經濟成長趨緩或是聯準會持續降息的趨勢都將有利美債，預估公債殖利率將向下往政策利率靠攏。

美國聯準會 通膨 降息

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