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卓揆：未來5年再投106億元 改善無自來水地區

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰19日在行政院會聽取經濟部「無自來水地區供水改善執行成效」報告，並肯定經濟部過去8年來，提出有效策略，大幅改善偏鄉及原民供水，全國自來水普及率由2016年的93.71%，提升至2024年上半年的95.81%，其中全國普及率最低的屏東縣，更由49.39%提升至71.53%，大幅增加22.14個百分點，無自來水地區供水改善已看到明確成效。

卓榮泰表示，行政院為持續落實賴清德總統「均衡臺灣」之理念，已核定未來5年再加碼投入106億元，改善民眾無自來水的問題，期望臺灣任何地區都有充足、優良、穩定的乾淨供水。

卓榮泰指出，自來水系統布建屬於基礎建設，必須透過中央與地方共同合作，系統性規劃，並採取有效、簡政便民的行政措施，才能事半功倍，請經濟部持續與地方政府合作，打造乾淨、安全、穩定供水的生活環境；另針對上述計畫的推動，如涉及國有土地的使用，亦請財政部積極協助。

偏鄉 卓榮泰 經濟部 財政部

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