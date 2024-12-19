川普2.0關稅催化台商布局印度 資誠：不能套用中國經驗

面對川普2.0關稅政策可能重新上路，全球供應鏈版圖將再度洗牌，台商也正加速調整布局，尋求突破點，其中，印度以其龐大的內需市場與工業化進展，成為台灣企業高度關注的投資熱點。資誠聯合會計師事務所近期舉辦「擘建印度製造版圖 解析落地關鍵議題」研討會，深入探討台灣企業進軍印度的挑戰與機會。

印度台北協會會長葉達夫表示，儘管全球經濟面臨不確定性，印度仍是全球成長最快的主要經濟體之一，預估2030至2031年經濟規模將倍增至7兆美元，躍升為全球第三大經濟體。他強調，台印在產業與市場方面具高度互補性，並表達協會協助台企深入了解印度市場的意願。

資誠聯合會計師事務所合夥人吳偉臺指出，根據《2024台灣領袖調查》，印度的重要性攀升為全球第五大市場，受中美貿易戰與地緣政治影響，印度成為供應鏈「中國大陸+1」戰略的重要選項。他強調，供應鏈韌性、科技變革與環境永續是企業重塑的關鍵動能，建議台商檢視核心價值，強化供應鏈與市場布局。

普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，印度法規複雜且各邦法制多元，增加營商挑戰，建議台企在合資前應進行充分的盡職調查與實地訪談，以確保策略目標與交易價值的實現。

資誠印度市場負責人鮑敦川補充，成功的合資應建立在互信與制度化機制之上，許多台企未能妥善平衡管理與授權，導致合資失敗，應採用公正第三方監督，設計嚴謹的稽核與控制機制，以保障核心利益。

土地議題方面，張家健提醒，台企多選擇與政府合作取得工業用地，但需充分理解政策限制，並規劃清晰的開發計畫，以降低不確定性；勞資關係方面，他則說，印度勞動法規範外包與派遣安排，企業核心職能不可外包，同時工會制度相對複雜，對於台商是一大挑戰。建立良性互動的勞資關係，將是成功關鍵。

鮑敦川認為，印度市場雖宏大但複雜，台商需因地制宜，運用本地人才與資源，並善用專業意見，實現供應鏈調整與永續經營，未來印度或將成為台商全球布局的重要據點，但直接套用中國經驗不可取，必須制定專屬的經營策略。