【重磅快評】風電大豐收 台電樂不可支？

日本明年將公布新版「能源基本計畫」，計畫的各項目標值前天也公布，關鍵的兩個數字，一是2040核電占比20％，另為再生能源超過四成，並揭示風電比重。日本的能源基本計畫在全球能源走向上具前瞻地位，即將發表的新版能源計畫，是福島核災後對核電角色首次正面表述，另在推動綠電轉型後，再次升高綠電的占比。

福島核災改變全球核電角色，日本一度關閉54座機組運轉，但日本作法相當務實，修改安全標準及法規，對符合規定的核電機組准許重新運轉，至今已有14個機組獲准運轉，新版陳述核電角色除了比重，更關鍵是強調配合核電科技趨勢、新設備、新法規的提升。關閉54座核電機組的電力短缺，日本每年斥資七兆日圓以火力發電彌補。這部分台灣始終強調「非核家園」，鐵板一塊至今不變。上個月核三機組歲修時，曾經實質零核電。

值得注意的是：新版能源計畫並未配合少子化、人口減少趨勢而縮減電力前瞻，原因是AI資料中心耗電預期，及半導體產業的成長，顯示對經濟發展前景的樂觀；另個態度則是新技術將帶動核安、核電保證的經費大幅增加，因此在基金需求方面除了過往金融系統的供應外，特別列入政府資金的支持，這說明能源供應升級為國家經濟脈絡。

福島核災削減核電角色，這部分也以再生能源補上，新版能源基本計畫有目標值披露；其中風電列出目標值更是讓台灣看得高興，但千萬別誤解歡迎大風吹，愈大愈好。這個冬天的東北季風相當強，帶動風機的發電數字，這個月數度突破300萬千瓦，老天送免錢的風電，台電省下可觀的火電，民眾以為風愈大愈好，老天的美意。

其實風機很怕強陣風，如果瞬間陣風超過12級，風機扇葉就得停轉，轉90度與強風吹向一致，若貪圖發電仍然頂風強行運轉，結果必然是扇葉碎裂、斷落，甚至機柱折斷。九月魔蠍強颱穿過巴士海峽撲向海南島，島上風場整排風機斷頭，損失超級慘重；台灣台中港、高美濕地風場的風機過去幾年每年都有折斷紀錄，十足說明風電不是望天收錢，經營的技術性極高；瞬間強陣風會讓台電提心吊膽。