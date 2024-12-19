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展望未來國家投資 陳博志：應稍微樂觀並保有應變空間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台大經濟系名譽教授陳博志出席「經濟投資展望論壇」，以台灣經濟的未來演講。記者蘇健忠／攝影
台大經濟系名譽教授陳博志出席「經濟投資展望論壇」，以台灣經濟的未來演講。記者蘇健忠／攝影

台大經濟系名譽教授陳博志19日指出，觀察現在的國際趨勢，產業政策成為國際趨勢，政府應該要針對大方向的投資給予有限度的協助與獎勵，對於整體國家發展規劃及投資計畫都不能只做最壞的打算，要以中間甚至稍為樂觀的預測做規劃的基礎，但保有一些不如預期時可以應變的空間。

陳博志今日出席經濟日報舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」時提到，過去都認為自由化最有效率，但經過幾十年全球自由化的經驗使大家都知道貿易分工和資源流通可給國家和私人的很多機會與利益，所以不公平政策和貿易障礙或保護主義，都只會存在於部分產品和部分國家之間，大部分的國際經貿往來仍會在WTO的規範下繼續進行。

陳博志也說，過去所謂世界是平的，其實也充滿各國不公平政策的坑洞和陷阱，特別是台灣更常遭到許多孤立和排擠。但這幾年來台灣人的靈活多樣化也能讓台灣生存下來，因此世界愈不平，可能的路反而愈多樣化。

就如美中貿易戰，陳博志說，「當年大家都認為台灣可能會在這背景下受害，然事實證明，我國在貿易戰下不僅存活了，甚至被全世界看見，經濟實力也在這幾年突飛猛進。」

對於產業布局，陳博志也說，「我們應該要跟可信賴國家相互合作，適度的對外投資以降低國內資源不足或排擠其他產業的可能性；到重要國家投資以占有外國市場並和其上下游廠商更緊密合作，降低其他廠商在該市場或全球發展的機會。」

並且藉投資和技術合作吸收外國人才，並和外國大學、研究機構、及廠商合作發展相關技術，以保持技術領先地位；與非競爭性國家也要合作，運用其市場和人才等資源，以將夠大的產能及研發和管理能力保持在國內。

政府和研究機構應支持這類產業的尖端科技研究，以降低在相關新技術和學術發展上落後而被超越的危險。政府也要注意用適當的條件限制對外投資，而幫企業和外國談判投資條件或抗拒外國壓力；積極運用這些產業的優勢，掌握相關新的產業和技術發展帶來的機會。

壓力 貿易戰 陳博志

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