2025經濟關鍵字出爐 「緩」字獲選

經濟日報19日舉辦「經濟投資展望論壇智勝2025」，此次一共搜集了34個關鍵字，最終由民眾票選出「2025經濟關鍵字」為「緩」。

經濟日報總編輯費家琪隨後致詞時也提到，經濟投資展望論壇是經濟日報最長春的論壇，已連續舉辦16年，今天剛好也是特別的日子，恰逢聯準會已經宣布降息1碼，鮑爾也發表會後談話，今天大家不僅可以聽到最新國內專家對Fed政策的解讀，同時回顧今年、展望明年的經濟局勢與投資機會，讓大家都做好準備，迎戰2025的經濟新局。

費家琪提到，對於明年的「經濟關鍵字大預測」票選活動，邀請了政府首長、企業領袖、學者專家提出了心目中代表2025年的經濟關鍵字，並提供選字理由，讓民眾票選。

民眾票選第一名的2025經濟關鍵字是「緩」，費家琪說，這是台灣大總經理林之晨推薦的字，這也反映了民眾對於明年經濟情勢的集體判斷及預期。預期明年全球經濟成長將放緩、通膨壓力也將趨緩，美國聯準會和歐洲央行預期將緩步降息，在經濟降溫與通膨控制間保持平衡，避免市場動盪與衝擊。

費家琪也提到，今年票選第二名的關鍵字是「混」，混沌不明的「混」，也就是對於明年的經濟看不清楚，變數很多。相較於過去幾年的經濟關鍵字，多半都是正面的字，像是人工智慧的「智」，強韌的「韌」，復甦的「甦」、盼望的「盼」，今年前兩名的關鍵字相對較為保守、謹慎，反映出2025年經濟環境的不確定性和持續挑戰。同時，這也是對過去幾年因疫情、戰爭及通膨等因素所帶來的急速變動的回應，代表著對穩定發展與風險管控的需求。