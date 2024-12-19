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專家看綠領 永續DNA+學習

聯合報／ 記者邱怡瑄／台北報導

人力銀行統計，全台綠領人才每月職缺約二點二萬個，直追ＡＩ人才缺口。聯合報系永續工作室關注綠領人才培育，昨在高雄中山大學舉辦第二場新世代綠領人才講座，邀請星展（台灣）銀行、中山大學碳權研究與服務中心及ＫＰＭＧ安侯永續發展顧問公司，交流培育綠領人才的見解與經驗。

專家指出，綠領工作備受矚目，但並非特定科系才占優勢，既有專業仍然重要，但得納入永續ＤＮＡ，並保持「持續學習」的積極態度。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政說，碳盤查與查驗工作有明確定義與規則推論，適合運用機器學習建立碳盤查數位平台，建議學生可接觸Python、Ｒ等資料科學語言，為進入綠領職場做好準備。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提到，全球面臨資源有限、碳排放增加和社會兩極化等三大危機，未來需要「能找到解方」的人。「每個領域都需要永續ＤＮＡ。」星展（台灣）銀行人力資源處長朱麗文指出，「學習力」很重要，不學習就會被淘汰，企業也可善用團隊力量共同學習。

「永續需要各界通力合作。」聯合報系永續長羅國俊說。聯合報系二○二一年率全台媒體之先，成立「永續工作室」，將社會關懷從報導拓展至行動。永續工作室也與企業及學界共同投入循環經濟和環境教育，以發揮更大影響力。

中山大學校長李志鵬則勉勵學子銘記聯合國永續發展目標的「不遺落任何人」（Leave No One Behind）原則，投身永續，也不忘社會關懷。

中山大學

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