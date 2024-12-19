美國能源部前部長朱棣文：台灣應重新考慮核電

美國能源部前部長、諾貝爾物理獎得主朱棣文昨天表示，即便核能在台灣有爭議，但全球多國確實已重新接納核能屬於潔淨能源，台灣政治人物應不分黨派重新思考核能的使用。

朱棣文也示警，ＡＩ發展已成全球趨勢，資料中心用電量極高，已讓Microsoft、Amazon、Google、Meta等知名企業開始衡量並考慮使用核電，例如微軟決定重新啟動核反應爐、可產生一ＧＷ電力，還有些公司規畫開發小型反應爐，「一切都是為了資料中心」。朱棣文說，「懂技術的人，要勇敢向政治人物發聲，核能是可以帶來能源安全」。

針對朱棣文的說法，經濟部表示沒有回應。

台北政經學院基金會等智庫昨舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」，邀請一九九七年諾貝爾物理獎得主朱棣文以「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」為題發表專題演講。

火力發電貴 產業有外移危機

朱棣文是美國華裔物理學家，曾任美國能源部部長、美國國家科學院院士，他也是中研院院士。

朱棣文指出，核能可以帶來能源安全，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間；此外，假設未來再生能源占比達五成，剩餘五成電力仰賴煤炭、天然氣，但天然氣非常昂貴，台灣也沒有足夠儲存設施，可能十天就用完，但近來軍事演習不斷，萬一台灣被圍攻，會遭遇非常嚴重的能源安全問題，至於使用化石燃料發電則極為昂貴，且有產業外移危機。

朱棣文提到，預估至二○四○年，台灣共有四到六成能源來自風力、太陽能，但這有間歇性問題，將對電網、輸電基礎設施造成巨大壓力，需仰賴需量反應、ＡＩ科技、低成本能源存儲（如抽蓄儲能、白氫技術），也要注意外國勢力拖垮電網或天然氣管線的威脅。

先前表態「國家能源的發展不排除核電」的中研院院長廖俊智也在論壇指出，氣候變遷是全球問題，但能源問題是在地問題，很多的電力供製造業使用，特別是半導體產業，因此發電業去碳化非常重要。

廖俊智說，若以數字來看，二○二三年使用約兩千八百億度的電，若核二、核三廠能夠延役，或仰賴新的核能發電廠，加上台灣還有地熱、潮流能等其他再生能源，預計可以滿足二○五○年約五千億度的用電量，這些都是政策建議當中已提到的方案。

廖俊智：無法全倚賴再生能源

廖俊智表示，台灣因土地和資源限制，無法全面依賴再生能源，需要結合多元技術如核能與碳捕集來達成減碳目標。

中研院院士王平指出，環境議題沒有國界，不能用意識形態或政治考量來主導思維，淨零碳排是非常重要議題，對台灣來說很重要，對人類未來生活來說更是至關重要。

中山大學電機工程學系教授盧展南說，關於供電風險，不能只是一句「我們不缺電」帶過，好的能源政策與淨零碳排策略，須要有先進的電網技術支持，電業管制機構應檢視供電可靠度、品質與韌性，提供未來供電風險資訊，且應多一點民間參與，善用民間力量降低供電中斷風險，公私協力維護穩定可靠及安全的供電環境。