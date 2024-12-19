2030減碳新目標 年底公布

因應二○五○淨零排放目標，環境部將推新空氣品質政策白皮書，作為第三期空汙防制方案執行重點。環境部長彭啓明也提到，二○三○年新減碳目標預計今年底公布，絕對會比現行減碳目標百分之廿四正負一個百分點更積極。

彭啓明說，民眾希望針對空汙物標準加嚴再加嚴，但目前工具不夠，且加上考量台灣經濟結構，有一定困難度。過去是依空氣汙染物直接減量，再看空氣品質改善的情況，未來會將淨零路徑，配合人口、空汙防制等達到共利。

為讓空氣品質與淨零排碳目標達到共利，減碳目標成為重點，彭啓明說，年底將由行政院公布二○三○年溫室氣體第三期管制目標，明年一月廿三日總統府氣候變遷對策委員會則會公布二○三○年、二○三二年、二○三五年減碳目標。

針對空品白皮書，環境部將透過啟動許願池、成立策略平台、召開公民咖啡館及創新論壇等四部曲，聚焦制定新空氣品質政策白皮書，作為第三期（二○二八年至二○三一年）空汙防制方案執行重點。民眾即日起至明年一月八日可至許願池網站給予意見，預計明年三月底公布新空品政策白皮書。

中央大學教授林能暉則認為，台灣空品受到地形、氣候及排放等三大限制，前二個較無法改變，因此只能從排放量下手，環境部要先問自己可以將空汙降到多少、何種程度產業界能承受，也符合民眾期待，再進一步思考第三期空汙防制方案要如何做、做到什麼程度。