美國前能源部長喊話：重新思考使用核能

美國前能源部長、1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文昨（18）日表示，即便核能在台灣有爭議，但全球多國確實已重新接納核能屬於「潔淨能源」，呼籲台灣政治人物應不分黨派，重新思考使用核能。

他強調，AI資料中心用電量極高，已讓Google、Meta等國際企業開始衡量並考慮使用核電，「懂技術的人，要勇敢向政治人物發聲，核能是可以帶來能源安全」。

台北政經學院基金會、中研院、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位昨日共同舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」，並邀請朱棣文專題演講。

朱棣文強調，核能可帶來能源安全，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間，假設未來再生能源占比達五成，剩餘五成電力目前仰賴煤炭、天然氣，但天然氣昂貴，台灣也沒有足夠儲存設施，可能十天就用完，但近來軍事演習不斷，萬一台灣被圍攻，會遭遇非常嚴重的能源安全問題，至於使用化石燃料發電則極為昂貴，且有產業外移危機。

先前已表態「國家能源發展不排除核電」的中研院長廖俊智昨日也在論壇上指出，若以數字來看，2023年台灣使用約2,800億度的電，若核二、核三廠延役，或仰賴新核能發電廠，再加上台灣還有地熱等其他再生能源，預計可滿足2050年約5,000億度的用電量。

廖俊智強調，台灣因土地和資源限制，無法全面依賴再生能源，需要結合多元技術如核能與碳捕集來達成減碳目標。

對於產業界關切政府對核能發電態度，經濟部次長陳正祺昨日出席三三會例會時表示，核能的關卡包括社會共識和安全問題，府院層級都有相關討論，經濟部會替產業反映心聲，同時也會全力衝刺綠能發展，滿足產業用電需求。