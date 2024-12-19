台歐經貿對話 聚焦三議題
經濟部長郭智輝正率團訪問比利時布魯塞爾，經濟部昨（18）日表示，郭智輝與歐盟經貿高層實體對話，創下首例，雙方並深入交流台、歐盟產業合作，包含機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題。
經濟部指出，郭智輝與歐盟貿易總署總署長Sabine Weyand、歐盟成長總署副總署長Maive Rute，共同主持「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話會議（IPD）」。
經濟部表示，郭智輝在貿易暨投資對話會議中，分享台灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以我國選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部積極協助中小企業走向國際，推動「境外關內」政策，並協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。
另在產業對話會議中，雙方就台歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝表示，賴總統上任後提出五大信賴產業，在全球AI浪潮持續推進下，台灣將在半導體晶片矽島的基礎上，推動成為人工智慧之島，因此也樂見台歐盟雙方共同探索機器人、AI領域之應用，以因應全球智慧化挑戰。
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