環境部修正放流水標準 估影響事業3000家

環境部今天修正發布「放流水標準」，主要包含4大項目，提高廢水氨氮管制總量、增訂放流水標準總磷管制、加嚴放流水標準銅管制限值、降低餘氯排放標準等；估影響事業約3000家。

為維護水體品質與推動污染物減量及管制，環境部今天修正發布「放流水標準」，增訂或加嚴氨氮、磷、銅及自由有效餘氯等項目，減少高濃度磷排入水體，及持續降低特定流域銅濃度。

環境部發布新聞稿表示，自民國100年起要求晶圓製造及半導體製造業等13類對象管制氨氮，本次修正新增製革業（濕藍皮製成成品皮者）、印刷電路板製造業、屠宰業、肉品市場以及醫院、醫事機構等，管制氨氮濃度。

另外，環境部說，參考國外管制情形，並考量部分業別高濃度磷廢水排放將影響水體或造成水體優養化，針對磷排放濃度較高且具循環使用潛勢的晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、科學工業園區專用污水下水道系統等對象，增訂總磷管制。

為提升水體品質及促使業者能推動銅的資源化，本次修正進一步增訂及加嚴一定規模以上金屬相關產業、科學工業園區、工業區、石油化學專業區等加嚴放流水標準銅管制限值。

環境部提到，為避免醫院、醫事機構與公共污水下水道系統過量加氯，產生消毒副產物，增訂放流水標準自由有效餘氯管制，排放限值不得超過每公升2毫克，但為因應傳染病防治或特殊衛生清潔消毒需求，得不適用。

環境部同步以「推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」爭取廢水綠色轉型示範案場補助，對於有意願採行資源化及低碳化等技術且符合資格者，例如事業進行廢水銅、磷資源化利用、引進AI智慧管理精準加藥及污泥厭氧消化創能者等，於明年起可向所在地縣（市）主管機關提出補助申請。