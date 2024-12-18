業界關切核能政策 經濟部次長陳正祺：會反映心聲、府院有討論

中央社／ 台北18日電
圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片
圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片

經濟部次長陳正祺今天出席三三會例會，產業代表關切核能政策發展，陳正祺表示，核能的關卡包括社會共識和安全問題，府院層級都有相關討論，經濟部會替產業反映心聲，同時全力衝刺綠能發展，以滿足產業用電需求。

陳正祺今天受邀出席三三會12月例會，並以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題發表專題演講，演講結束後企業界踴躍提問能源、經貿等相關政策方向。

三三會理事長林伯豐等人反映，能源政策若不改變，傳統和高科技產業可能會面臨外移風險；面對綠能發展高度不穩定性，以及美日等國發展核能趨勢，台灣能源政策該如何發展。

陳正祺回應，核能的關卡包括社會共識和安全，府院對於核能議題都有相關討論，經濟部長郭智輝也會反映產業心聲。民主政治以社會共識為基礎，因此核能議題需要比較多時間討論，以凝聚各界共識。

陳正祺強調，政府也會全力衝刺綠能發展，離岸風電國產化要求也已經放寬，要求風力如期併網，部長郭智輝也提出到海外採購綠能的計畫，目前仍在評估計畫可行性，已允諾立法院明年6月前提交報告。

台泥董事長張安平在會中表示，高科技發展的基礎來自基礎工業，電力、石化和水泥等都是產業基礎，目前傳統產業面臨很大壓力，尤其是減碳壓力，呼籲經濟部多著力協助基礎產業發展。此外美國總統當選人川普上任後，牽動中國、歐洲和日本等金融體系變化，可能影響產業投資方向。

陳正祺回應，經濟部已準備相關資源，會加強對傳統產業的研發補助，不過由於傳產面臨景氣不確定性，可能無法投資經費用於研發，經濟部會思考如何協助廠商提案申請補助，並提供減碳和碳盤查補助等。

金融體系方面，陳正祺評估，人民幣未來會繼續貶值，美元趨強走勢仍須觀察川普政策，新台幣、歐元和日圓等都可能受到國際政策影響。

核能 經濟部 綠能

延伸閱讀

郭智輝祭各單位封口令？經濟部：強化社會溝通態度不變

譴責郭智輝規避陽光法案 立院逕付二讀交黨團協商

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

螺絲聯誼會經濟部長在現場 因「一件事」業者覺得可惜了

相關新聞

聯電與CIP渢妙風場簽署30年300億度離岸風電交易

聯電與哥本哈根基礎建設基金(CIP)旗下第五號旗艦基金(CIV)所投資開發的渢妙一期風場，今(18)日正式簽署企業購電協...

業界關切核能政策 經濟部次長陳正祺：會反映心聲、府院有討論

經濟部次長陳正祺今天出席三三會例會，產業代表關切核能政策發展，陳正祺表示，核能的關卡包括社會共識和安全問題，府院層級都有...

聯電與CIP渢妙風場 簽署30年300億度離岸風電交易

聯電（2303）與哥本哈根基礎建設基金(CIP)旗下第五號旗艦基金(CI V)所投資開發的渢妙一期風場，18日正式簽署企...

美國前能源部長談核能 朱棣文：台灣應重新思考使用

美國前能源部長、諾貝爾物理獎得主朱棣文18日表示，即便核能在台灣有爭議，但全球多國確實已重新接納核能屬於潔淨能源，台灣政...

NCC：頻道停播影響 兒童節目總時數年減719小時

NCC今天表示，查核衛星頻道本國節目播出情形各頻道都合格，不過，屬於兒少頻道的MY KIDS TV在2023年停播，確實...

郭智輝率團訪歐盟展開兩場對話 歐盟關切農產品輸台

經濟部長郭智輝率團訪問比利時布爾塞爾，分別與歐盟貿易總署總署長Sabine Weyand，及歐盟成長總署副總署長Maiv...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。