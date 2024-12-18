資安院加入全球網路專家論壇 盼提升台灣資安影響力

中央社／ 台北18日電

資安院今天表示，已在12月6日正式加入全球網路專家論壇（GlobalForum for Cyber Expertise, GFCE）成為會員，GFCE全球目前有248個組織成員，盼藉此提升台灣在全球資安領域的國際影響力。

國家資通安全研究院指出，在2023年1月成立後，非常重視國際交流，積極跟美國、歐盟、日本等主要國家的學研機構鏈結，倡議推動國際及地區性資安聯防、技術交流及情資分享等實質合作，確保台灣數位安全。

資安院今天透過新聞稿表示，這次加入GFCE，不僅彰顯資安院對國際資安合作的重大具體進展，也創造台灣進一步與全球資安社群合作的機會。資安院將持續與國際夥伴共同攜手，協力應對全球日益嚴峻與複雜的資安挑戰。

GFCE於2015年成立，總部位於荷蘭海牙，透過政府、非政府組織及企業的交流，強化國際網路能力建設（Cyber Capacity Building, CCB），提升各國網路韌性並促進經驗分享。GFCE目前有130個會員，包括各國政府機關、跨政府組織與私人企業，與118個來自學術界、智庫、非政府組織及科技界的夥伴，共有248個組織加入。

荷蘭 資安

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