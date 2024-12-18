發票抽獎爭議 財部提民事訴訟要求委外廠商登報道歉

財政部舉辦雲端發票抽獎活動發生重複中獎惹議，根據行政調查，委外廠商抽獎程式並未採一般隨機抽獎的邏輯，而是擅自調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會。財政部長莊翠雲今天進一步表示，此案除已移送調查局調查，民事也提起訴訟。

財政部官員補充，訴訟內容為要求廠商登報數天道歉。

財政部賦稅署台北國稅局今年舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

根據財政部行政調查結果，沒有發現明顯的資安攻擊或篡改現象，也並無人為操作內定，但承辦廠商參酌活動目的，撰寫抽獎程式，卻不是採一般隨機抽獎方式的邏輯。

據調查，若是依據活動目的與一般隨機抽獎的邏輯，應為積極參加者享有「較多抽獎機會」，但每次抽獎機會均享「相同中獎機率」。反觀承辦廠商撰寫的抽獎程式，擅自調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會等，提高積極參與者的中獎率。

立法院財政委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、國稅局等單位的歲出預算部分暨融資財源調度。雲端發票抽獎爭議成為立委關注焦點，會議主席、國民黨籍召委陳玉珍說，雲端發票抽獎疑雲影響民眾對財政部的公信力；國民黨立委賴士葆等人質疑財政部監督不周，提出2項刪減預算提案。

列席財政委員會審查會議的莊翠雲向立委說明，明年度「統一發票給獎及推行」編列的184億餘元，總經費裡面96%是要當獎金，但要兌獎、領獎及相關系統維運占了2%，真正宣導經費只有2億3000萬元。

莊翠雲允諾，宣導活動方式會做檢討，且關於雲端發票抽獎惹議，已經移送調查局調查，民事也已提起訴訟。財政部官員補充，訴訟內容是要求廠商登報數天道歉。

賦稅署長宋秀玲也向立委說明，行政調查部分，經查重複中獎人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶或其三親等以內的親屬。

莊翠雲等人說明、在場立委協商之後，立法院財政委員會通過，分別減列賦稅署工作計畫統一發票給獎及推行項下委辦費2300萬元、一般事務費100萬元，合計2400萬元。