經長郭智輝赴歐召開台歐盟間最高層級會議 聚焦機器人、中小企業合作

台歐盟產業及經貿關係緊密，經濟部長郭智輝現率團訪問比利時布魯塞爾，分別與歐盟貿易總署總署長Sabine Weyand，及歐盟成長總署副總署長Maive Rute，共同主持「台歐盟貿易暨投資對話(TID)」及「台歐盟產業對話會議(IPD)」。

經濟部今日發布新聞稿指出，郭智輝在貿易暨投資對話(TID)會議中，分享台灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以我國選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部積極協助中小企業走向國際，推動「境外關內」政策，並協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。

另在產業對話會議(IPD)中，雙方就台歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝表示，賴總統上任後提出5大信賴產業，在全球AI浪潮持續推進下，台灣將在半導體晶片矽島的基礎上，推動成為人工智慧之島，因此也樂見台歐盟雙方共同探索機器人、AI領域之應用，以因應全球智慧化之挑戰。

郭智輝也當面邀請歐盟成長總署明年組團訪台，舉辦「歐盟創新週」，透過舉辦一系列活動，持續深化台歐盟中小企業產業聚落交流與合作。

歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額逾738億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自1952年至2023年，歐盟對我投資金額共581億美元，臺歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。