美國前能源部長談核能 朱棣文：台灣應重新思考使用

美國前能源部長、諾貝爾物理獎得主朱棣文18日表示，即便核能在台灣有爭議，但全球多國確實已重新接納核能屬於潔淨能源，台灣政治人物應不分黨派重新思考核能的使用。

同時，朱棣文也示警，AI發展已成全球趨勢，資料中心用電量極高，已讓Microsoft、Amazon、Google、Meta等知名企業開始衡量並考慮使用核電，例如微軟決定重新啟動核反應爐、可產生1GW電力，還有些公司規劃開發小型反應爐，「一切都是為了資料中心」。朱棣文強調，「懂技術的人，要勇敢向政治人物發聲，核能是可以帶來能源安全」。

台北政經學院基金會、中央研究院、中華經濟研究院、台灣經濟研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院今舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」，由多個研究機構、政策智庫針對電力議題共同發聲，並邀請1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文以「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」為題進行專題演講。

朱棣文為美國華裔物理學家，曾任美國能源部部長、美國國家科學院院士，亦是中央研究院院士。

朱棣文強調，核能可以帶來能源安全，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間，他並指出，假設未來再生能源占比將達五成，剩餘五成電力目前仰賴煤炭、天然氣，但天然氣非常昂貴，台灣也沒有足夠儲存設施，可能十天就用完，但近來軍事演習不斷，萬一台灣被圍攻，會遭遇非常嚴重的能源安全問題，至於使用化石燃料發電則極為昂貴，且有產業外移危機。

此外，朱棣文還提到，估至2040年，台灣共有四到六成能源來自風力、太陽能，但這有間歇性問題，將對電網、輸電基礎設施造成巨大壓力，需仰賴需量反應、AI科技、低成本能源存儲（如抽蓄儲能、白氫技術），也要注意外國勢力拖垮電網或天然氣管線的威脅。

先前已表態「國家能源的發展不排除核電」的中央研究院院長廖俊智今也在論壇上指出，氣候變遷是全球問題，但是能源問題是在地問題，我們很多的電力是給製造業使用，特別是半導體產業，因此發電業去碳化非常重要。

廖俊智並提到，若以數字來看，我們2023年使用了約2,800億度的電，倘若核二、核三廠能夠延役，或仰賴新的核能發電廠，再加上台灣還有地熱、潮流能等其他再生能源，預計可以滿足2050年約5,000億度的用電量，這些都是政策建議當中已提到的方案。

廖俊智強調，台灣因土地和資源限制，無法全面依賴再生能源，需要結合多元技術如核能與碳捕集來達成減碳目標。

中研院院士王平也表示，環境議題沒有國界，不能用意識形態或政治考量來主導思維，淨零碳排是非常重要議題，對台灣來說很重要，對人類未來生活來說更是至關重要。

中山大學電機工程學系教授盧展南則說，關於供電風險，不能只是一句「我們不缺電」就帶過，好的能源政策與淨零碳排策略，須要有先進的電網技術支持，電業管制機構應檢視供電可靠度、品質與韌性，提供未來供電風險資訊，且應多一點民間參與，善用民間力量降低供電中斷風險，公私協力維護穩定可靠及安全的供電環境。