專家共商城市永續 籲以ESG報告驅動治理

中央社城市永續高峰論壇邀集專家學者共同分享國內外城市淨零案例，並建議地方強化防救災的教育訓練，需要中央、地方整合，並以ESG報告培養公眾對政府的信任，透過量化數據驅動治理。

為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社今天下午於集思交通部國際會議中心舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請產、官、學、研各權威專家代表與會齊聚一堂，學者和政策制定者，共同探討城市發展的永續性。

在「城市永續面面觀焦點分享」單元，邀請唐獎教育基金會執行長陳振川、台北大學商學院院長黃啟瑞、中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會主任委員成昀達、全國農業金庫副總經理簡鈞銘、雲林縣觀光處長陳璧君、新竹市文化局長王翔郁、花蓮縣觀光處長余明勳等與會。

陳振川表示，台灣對氣候變遷的感受，如今年10月，颱風山陀兒及康芮重創台灣，特別是高屏地區。因為氣候變遷影響，過去天災可能偶爾發生，現在經常發生，頻率增大、災害強度也增大。

陳振川說，現在有許多複合型災害，強調應該要「離災重於防災、防災重於救災」。防救災的教育訓練，不只是都市內，甚至鄰近縣市、企業，更擴大為鄰近國家。

黃啟瑞指出，今年全球排碳量約571億噸，城市為能源消耗和碳排放的主要來源，占總量約70%，在推動淨零轉型中扮演關鍵角色；需要中央、地方法規整合，如綠建築、交通電動化、共享經濟等，推動社會共識讓全民參與。

黃啟瑞以鄰近國家為例，韓國首爾透過公共建築與住宅區大規模安裝太陽能板，增加電動巴士，並設立無車區等措施，過去5年，首爾排碳減少約32%；日本橫濱發展如智能能源系統、交通減碳，成效也很具體，近10年減碳約22%。

成昀達先解釋會計師與淨零的關係。站在會計師的角度，是讓民眾對城市淨零能有連結、討論的基礎。ESG報告有助於城市衡量影響、並明確改進領域的優先順序，分享相關數據以積極面對減量承諾，並培養公眾對政府的信任，透過量化數據驅動治理。

簡鈞銘說明，農業金庫主要透過金流驅動地方創生。他舉例，嘉義分行核貸新台幣2000萬元，協助設置沼氣發電設施，再生能源每年發電量約37.2萬度；新竹分行核貸30萬元，從事造林地新植、撫育造林，面積達32.8公頃。