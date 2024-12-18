劉鏡清：台灣具城市韌性 6大區域產業計畫均衡發展

國發會主委劉鏡清今天表示，今年403大地震後，台灣快速的災後應變讓日本人驚艷，顯示台灣已經具備一定的城市韌性，政府將持續向前，透過6大區域產業計畫，落實均衡台灣。

由中央社主辦的「城市永續高峰論壇」今天舉行，會中邀集產官學研共商城市發展的永續性。劉鏡清受邀出席，並以「打造城市永續，均衡台灣基石」為題，進行專題演講。

劉鏡清表示，今年台灣發生403地震後，看到日本電視節目花了1個半小時介紹台灣震後的快速應變，他們的評價是「全世界唯一可以跟台灣比的只有義大利，沒有第二個國家」。

劉鏡清直言，日本整個節目內容都在檢討日本如何向台灣學習，摘錄重點包含台灣有很多練習，今年2月高雄也舉辦全國性演練，因此花蓮發生地震後，全國各縣市迅速且共同支援，包含協助快速搭建救難所。

舉例而言，台灣建置救難所時，是用折疊長板凳迅速組成床，還可以重複使用，一點都不浪費，相較之下，日本就得花較長時間。

劉鏡清說，他出席國際會議時，一位日本首長告訴他，日本真的應該要向台灣學習救災、城市該如何做。

劉鏡清認為，台灣不只半導體產業領先，城市韌性也相當值得驕傲，除了災後應變速度，今年多次豪雨，降雨量超越過去，淹水面積卻縮小，這就是各縣市政府的努力。

此外，為了要進一步達到永續城市的願景，劉鏡清說明，會從國土規劃、都市更新、推動基礎設施硬體建設，以及強化環境品質、社會安全軟體建設等面向著手。

隨著經濟發展至一定程度，減少排放與兼顧環境品質意識抬頭，凸顯發展新能源的重要性。劉鏡清表示，政府持續召開能源政策相關會議，並聚焦綠氫、綠氨兩大領域。

劉鏡清說明，氫比較不穩定，以日本經驗，運輸過程必須降至零下300度左右，但若改為綠氨，穩定度較高、運輸條件沒那麼嚴苛，台灣也比較有經驗，因為台肥一年就進口600多萬噸的氨；另一方面，住家旁邊是加氫站還是加氨站，心理影響是完全不同等級。

劉鏡清指出，氨燒到600度就會變成氫，各界廣為運用此原理，發電機不需要還原到氫，而是直接以氨的形式進入，這是政府目前積極布建的目標，希望強化社會韌性。

此外，政府為了落實「均衡台灣」理念，將從國家整體觀點，進一步推動產業與公共建設空間均衡布局，帶動區域的繁榮發展。

劉鏡清表示，政府規劃透過六大區域產業及生活圈，並加速推動均衡台灣超過140項建設，逐步落實均衡台灣，達成增就業、提薪資、繁地方3目標。

何謂全國六大區域產業，劉鏡清說明，行政院經濟發展委員會決定將推動北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展成為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島進行發展。

中部的精密智慧新核心方面，劉鏡清特別指出，希望利用既有的光學產業，用核心再造新核心，目的是催動光產業、光模組產業，這也是美國政府積極推動的事。

「光產業在AI是件非常重要，必須被補強的產業」，劉鏡清表示，銅線傳輸較慢，而且會產生高熱，新的技術趨勢是光，這便是最近業界高喊矽光子的原因。

劉鏡清進一步指出，現在AI伺服器9成是台灣製造，主機板、冷卻系統、晶片也都是台灣主導，但光模組有8、9成是中國掌握，「風險上，我們必須把它拉回來」。

南部定位為大南方新矽谷，劉鏡清說明，台南正在規劃新的科學園區，將成為機器人專區；盤點產業能量，嘉義有台積電CoWoS先進封裝，台南已經是半導體先進製程重鎮，AMD也在台南設研發中心，輝達（NVIDIA）落腳高雄，「將來AI重鎮就在南方」。

劉鏡清表示，配合六大區域產業均衡發展，中央將攜手地方政府完善周邊9大生活機能生態圈，包括供水、供電、居住、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物及淨零廢棄物等配套措施與基礎建設，帶動更多在地就業機會，提升員工薪資所得，讓民眾共享經濟發展成果，有效縮小城鄉與貧富差距，進而加速區域平衡發展。