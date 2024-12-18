亞通攜泓德能源、菲律賓發電商生力集團 共同開發超大型太陽能發電場

亞通利大能源（6179）綠能及再生能源業務拓展傳捷報，近期與國內外知名企業集團完成開發意向書簽訂，共同開發超大型太陽能發電案場，以及陸續得標國內外知名企業集團之水力發電工程、海水冷卻工程、海水淡化工程、海洋溫差發電工程等綠能工程，並提前部署建造布纜工作船，將可投入國內及東南亞離岸風電及海底電纜鋪設業務。

亞通董事長呂元瑞18日表示，公司多年來致力於發展綠能及再生能源工程業務，今年在相關業務方面有新的斬獲，其中在太陽能EPC統包工程方面，公司近期攜手國際智慧能源品牌泓德能源與菲律賓第一大發電業者生力集團，簽訂開發意向書，預計明年第2季起，將在菲律賓開發第一期300MW及第二期700MW，合計1GW的太陽能發電廠，在本案中，亞通將同時擔任投資開發商及工程統包商，以確保工程進度與技術到位，依目前工程規劃，預計將於2026年底前完成第一期300MW工程，並於2027年開始第二期700MW太陽能案場的EPC工程，該太陽能發電廠商轉後將售電予菲律賓電網及當地知名企業，未來亞通將持續提供整個太陽能發電廠的後續維運工作。

此外，公司今年7月成功取得世豐電力股份有限公司19.2億的水力發電廠水輪發電機及水工機械工程，規劃將於2028年完工，並依工程進度逐季認列營收獲利；10月並再度獲得承攬生力集團於菲律賓馬裡韋萊斯，總建置容量達160MWh的儲能案場的標案合約，並爭取呂宋島及民答那峨島的1GWh儲能案場及呂宋島共2,000噸的廢熱轉能發電廠。除承攬建造工程及攜手台灣策略夥伴參與投資外，並爭取後續一系列維運工作，預估三年內大幅增加在手訂單，以國內綠能、再生能源及儲能工程經驗，成功南向輸出至菲律賓市場，創下新的里程碑。

亞通表示，在海洋工程業務方面，公司明年將投入馬裡韋萊斯第二期的海水冷卻工程；在國內海水淡化系統工程方面，公司積極參與政府政策，與合作方協力投入興建海水淡化廠工程，以實現水資源利用的開源與增量，緩解因極端氣候造成的缺水問題；以及在海洋溫差發電系統方面，公司以自有技術成功開發零耗能的深層海洋溫差發電，同時可增加傳統電廠的冷卻效益。

亞通進一步表示，公司明年將完成自有布纜船的建造，這是由公司依海洋工程特殊需求，獨立設計、規劃，交付造船公司建造的第一艘國籍布纜船，預計明年第3季交船後，投入國內離岸風電工程及東南亞海底電纜鋪設市場。因公司具備多年海洋工程技術，以及在地服務的優勢，在全球嚴重缺船的影響下，公司透過布纜船的租賃及營運，不僅可因應國內需求，亦可施作位於菲律賓地區之案場，未來更可進軍亞太地區市場，市場潛力及商機可期。

亞通第3季合併營收為新台幣為8.9億元，較上季成長54.37％，主要在於菲律賓海洋工程施工進度，帶動第3季營收認列金額明顯增加。

呂元瑞指出，截至第3季底的未認列合約金額約110億元，加上近期議約中的綠能及再生能源工程裝置容量達2GW以上，以過往平均施工認列期間約2-3年來看，明後兩年整體營運成長相當可期，對未來樂觀看待。

展望未來，呂元瑞表示，將持續深耕海洋工程、綠能及再生能源工程領域，包括建置海水淡化廠、參與離岸風電的建置與維運工程，開發菲律賓太陽能發電廠、水力發電廠及廢熱轉能發電廠，為公司整體營運再添成長動能。