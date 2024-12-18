郭智輝率團訪歐盟展開兩場對話 歐盟關切農產品輸台

經濟部長郭智輝率團訪問比利時布爾塞爾，分別與歐盟貿易總署總署長Sabine Weyand，及歐盟成長總署副總署長Maive Rute，共同主持「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話會議（IPD ）」。郭智輝邀請歐盟明年組團訪台，舉辦歐盟創新周，深化台歐盟中小企業產業聚落合作。

據經濟部貿易署轉述，郭智輝在TID會議中分享台灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以我國選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部對中小企業走向國際提供的協助，除落實「境外關內」政策外，也協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。

在IPD中，雙方就台歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝表示，總統賴清德上任後提出5大信賴產業，在全球AI浪潮持續推進下，台灣將在半導體晶片矽島的基礎上，推動成為人工智慧之島，因此樂見台歐盟雙方共同探索機器人、AI領域的應用，以因應全球智慧化的挑戰。

郭智輝當面邀請歐盟成長總署明年組團訪台，舉辦「歐盟創新周」，透過舉辦一系列活動，持續深化台歐盟中小企業產業聚落交流與合作。

歐盟貿易總署發布新聞稿表示，TID對話中，台歐雙方就貿易、經濟安全與供應鏈方面的發展與潛在挑戰交換意見，並討論處理方案。同時，針對台歐雙方近期在離岸風電國產化議題上達成的互相諒解，表示感激；不過，歐盟對於台灣開放歐盟農產品輸入表示關切。