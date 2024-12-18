助心智障礙生建自信 勞動部南分署身心障職訓體驗

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程，透過生成式AI、繪圖、雷雕等職能互動，一步步引導學員發掘潛能，

雲嘉南分署本月連辦4場「創意商品設計與製作」一日職訓課程體驗，每場次僅收5名心智障礙生，計有成大高工、台南高商及台南特教學校等20名應屆畢業生參加，體驗目前最夯生成式AI、繪圖軟體及雷雕設備等課程，能一次習得3樣技能。

就讀高三的小哲是輕度心智障礙生，個性活潑、健談，畢業後規畫先就業，在老師帶領學習創意商品馬克杯及雷雕筆記本製作，從應用生成式AI找圖、排版設計列印，到後續轉印及打印過程，每一步都仔細認真聽講，也努力操作，他看著成品出爐，「我最喜歡假面騎士W」，眉眼間開心藏不住。

帶隊的城鈺茹老師說，小哲因認真學習態度，讓實習過店家讚譽有佳，心智障礙孩子先天條件較不足，須透過動作去加深記憶，經過練習他們也能做得很好，感謝分署推動如此有意義活動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，身心障礙者在一般就業市場限制較多，大部分只能從事簡單或重複性工作，分署職訓體驗課程已邁入第10年，小班制教學，由職訓師、職評員及輔導員一對一引導，邊學、邊做、邊評，學生經由實作過程建立信心。