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助心智障礙生建自信 勞動部南分署身心障職訓體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署開辦身心障職訓體驗，幫助心智障礙生建自信。記者謝進盛／翻攝
勞動部雲嘉南分署開辦身心障職訓體驗，幫助心智障礙生建自信。記者謝進盛／翻攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程，透過生成式AI、繪圖、雷雕等職能互動，一步步引導學員發掘潛能，

雲嘉南分署本月連辦4場「創意商品設計與製作」一日職訓課程體驗，每場次僅收5名心智障礙生，計有成大高工、台南高商及台南特教學校等20名應屆畢業生參加，體驗目前最夯生成式AI、繪圖軟體及雷雕設備等課程，能一次習得3樣技能。

就讀高三的小哲是輕度心智障礙生，個性活潑、健談，畢業後規畫先就業，在老師帶領學習創意商品馬克杯及雷雕筆記本製作，從應用生成式AI找圖、排版設計列印，到後續轉印及打印過程，每一步都仔細認真聽講，也努力操作，他看著成品出爐，「我最喜歡假面騎士W」，眉眼間開心藏不住。

帶隊的城鈺茹老師說，小哲因認真學習態度，讓實習過店家讚譽有佳，心智障礙孩子先天條件較不足，須透過動作去加深記憶，經過練習他們也能做得很好，感謝分署推動如此有意義活動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，身心障礙者在一般就業市場限制較多，大部分只能從事簡單或重複性工作，分署職訓體驗課程已邁入第10年，小班制教學，由職訓師、職評員及輔導員一對一引導，邊學、邊做、邊評，學生經由實作過程建立信心。

劉邦棟說，分署職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間領有身心障礙證明還能申領職訓津貼補助，訓練費用政府全額補助，職訓有冷凍空調、應用電子、室內設計、裝修工程等17種職類供選擇，報名日期從本月30日起至明年2月10日止，詳情可上雲嘉南分署官網-招生訊息或臺灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。

勞動部雲嘉南分署開辦身心障職訓體驗，幫助心智障礙生建自信。記者謝進盛／翻攝
勞動部雲嘉南分署開辦身心障職訓體驗，幫助心智障礙生建自信。記者謝進盛／翻攝

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