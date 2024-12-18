諾貝爾獎得主朱棣文：台灣應重新思考使用核能

諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文今天表示，即便核能在台灣頗具爭議，但全球多國已逐漸重新接納核能，台灣不同黨派的政治人物應重新思考核能使用，而且以電力需求角度來看，資料中心用電量之高，讓Meta、Google、Amazon、 Microsoft都開始衡量使用核電。

針對核融合發展，朱棣文表示，目前還沒解決中子輻射照射損傷問題，未來科學家會努力找到適合材質，專家估計核融合至少需要40年才能有具體進展，也可能永遠無法商用。

台北政經學院基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院今天舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」，邀請1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文以「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」為題演講。

朱棣文為美國華裔物理學家，曾任美國能源部部長、美國國家科學院院士，亦是中央研究院院士。

全球要達成淨零碳排目標，電力扮演重要關鍵角色。朱棣文指出，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）總結溫室氣體來源，1/4來自電力和熱生產，好消息是再生能源價格持續下降，過去10年光電成本下降80%、陸域風能下降38%。

朱棣文表示，估至2040年，台灣共有4到6成能源來自風力、太陽能，但有間歇性問題，將對電網、輸電基礎設施造成巨大壓力，需仰賴需量反應、AI科技、低成本能源存儲（如抽蓄儲能、白氫技術），也要注意外國勢力拖垮電網或天然氣管線的威脅。

他指出，假設未來再生能源占比將達5成，剩餘5成電力目前仰賴煤炭、天然氣，但天然氣非常昂貴，台灣也沒有足夠儲存設施，可能10天就用完，近來軍事演習不斷，萬一台灣被圍攻，會遭遇非常嚴重的能源安全問題。

朱棣文不諱言核能在台灣頗具爭議，但其他國家都逐漸將核能視為很好選項，美國態度也在改變，近期有一州長本要在加州關閉2座核電廠，經過溝通，對方改變立場，支持核電廠延役20年。

朱棣文強調，核能可以帶來能源安全，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間，「懂技術的人要懂得發聲」，希望大家能說服不同黨派的政治人物重新思考核能使用，否則使用化石燃料發電極為昂貴，且有產業外移危機。

至於能否在時間預算範圍內完成反應爐興建，朱棣文指出，過去反應爐要蓋10年，國際上核電專案所需經費現在高達200億甚至更多，但在此同時，其他大型專案成本也不斷增加，92%都會超支。因此關鍵在於「先把樂高積木準備好」，找到有成本效益的組件，降低不確定因素，就不容易失敗。

他也提到新科技應用核能潛力，像是SMR模組化，以及透過燃料設計減少污染可能。

至於外界關切核電廠安全，朱棣文說，觀察每單位電力造成死亡率數據，死亡率最高為褐煤，後依序為煤、石油、生質、天然氣、水力（水壩故障致災造成淹死風險）、風能，接下來才是核能，可見核能更加安全，核能甚至比煤炭安全1000倍。

此外，有關輻射曝露問題，朱棣文認為，其實輻射也來自食物如香蕉，但人體都可處理，顯示這類輻射和癌症之間沒有直接相關性。

以電力需求角度來看，朱棣文指出，資料中心用電量之高，讓Meta、Google、Amazon 、Microsoft都開始衡量使用核電，例如微軟決定重新啟動核反應爐、可產生1GW電力，也有些公司想開發小型反應爐，「一切都是為了資料中心」。