快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

諾貝爾獎得主朱棣文：台灣應重新思考使用核能

中央社／ 台北18日電
諾貝爾物理獎得主朱棣文。圖/清大提供
諾貝爾物理獎得主朱棣文。圖/清大提供

諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文今天表示，即便核能在台灣頗具爭議，但全球多國已逐漸重新接納核能，台灣不同黨派的政治人物應重新思考核能使用，而且以電力需求角度來看，資料中心用電量之高，讓Meta、Google、Amazon、 Microsoft都開始衡量使用核電。

針對核融合發展，朱棣文表示，目前還沒解決中子輻射照射損傷問題，未來科學家會努力找到適合材質，專家估計核融合至少需要40年才能有具體進展，也可能永遠無法商用。

台北政經學院基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院今天舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」，邀請1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文以「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」為題演講。

朱棣文為美國華裔物理學家，曾任美國能源部部長、美國國家科學院院士，亦是中央研究院院士。

全球要達成淨零碳排目標，電力扮演重要關鍵角色。朱棣文指出，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）總結溫室氣體來源，1/4來自電力和熱生產，好消息是再生能源價格持續下降，過去10年光電成本下降80%、陸域風能下降38%。

朱棣文表示，估至2040年，台灣共有4到6成能源來自風力、太陽能，但有間歇性問題，將對電網、輸電基礎設施造成巨大壓力，需仰賴需量反應、AI科技、低成本能源存儲（如抽蓄儲能、白氫技術），也要注意外國勢力拖垮電網或天然氣管線的威脅。

他指出，假設未來再生能源占比將達5成，剩餘5成電力目前仰賴煤炭、天然氣，但天然氣非常昂貴，台灣也沒有足夠儲存設施，可能10天就用完，近來軍事演習不斷，萬一台灣被圍攻，會遭遇非常嚴重的能源安全問題。

朱棣文不諱言核能在台灣頗具爭議，但其他國家都逐漸將核能視為很好選項，美國態度也在改變，近期有一州長本要在加州關閉2座核電廠，經過溝通，對方改變立場，支持核電廠延役20年。

朱棣文強調，核能可以帶來能源安全，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間，「懂技術的人要懂得發聲」，希望大家能說服不同黨派的政治人物重新思考核能使用，否則使用化石燃料發電極為昂貴，且有產業外移危機。

至於能否在時間預算範圍內完成反應爐興建，朱棣文指出，過去反應爐要蓋10年，國際上核電專案所需經費現在高達200億甚至更多，但在此同時，其他大型專案成本也不斷增加，92%都會超支。因此關鍵在於「先把樂高積木準備好」，找到有成本效益的組件，降低不確定因素，就不容易失敗。

他也提到新科技應用核能潛力，像是SMR模組化，以及透過燃料設計減少污染可能。

至於外界關切核電廠安全，朱棣文說，觀察每單位電力造成死亡率數據，死亡率最高為褐煤，後依序為煤、石油、生質、天然氣、水力（水壩故障致災造成淹死風險）、風能，接下來才是核能，可見核能更加安全，核能甚至比煤炭安全1000倍。

此外，有關輻射曝露問題，朱棣文認為，其實輻射也來自食物如香蕉，但人體都可處理，顯示這類輻射和癌症之間沒有直接相關性。

以電力需求角度來看，朱棣文指出，資料中心用電量之高，讓Meta、Google、Amazon 、Microsoft都開始衡量使用核電，例如微軟決定重新啟動核反應爐、可產生1GW電力，也有些公司想開發小型反應爐，「一切都是為了資料中心」。

核能 核電廠 美國

延伸閱讀

陸自主設計製造／核安最後防線 核柴一號發布

諾貝爾物理獎得主朱棣文清大開講 談淨零排放稱「鐵達尼快撞冰山」

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

不再減核…日本擬修訂新能源計畫 最大限度利用再生能源、核能

相關新聞

獨／四接環評再戰 謝國樑：不會讓台電做損害基隆的事

台電協和電廠改建四接環評會將在下月再戰，基隆市長謝國樑表示，基隆市該有的立場、該堅持的看法，都會在環評的過程中表達，希望...

四接下月再戰環評 地方籲辦聽證會

四接爭議下月再戰環評。台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗。環境部證實本月初收...

冷眼集／從中火到四接 政治斧鑿斑斑

台電四接去年環評會被譏為「黑箱環評」，監察院調查毫不留情面直批損及長期以來環評會議建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約...

環團提訴願 要撤中火環評

台中火力發電廠二期環評爭議延燒，環團昨赴行政院抗議，質疑環境部草率通過環評，涉嫌違法濫用裁量、輾壓異議，要求撤銷環境部對...

日本新政 2040年核電增至20%

日本政府昨公布「能源基本計畫」修正案，提出二○四○年度各種能源發電占比目標，刪除有關減少依賴核電等用語，並提高再生能源占...

諾貝爾獎得主朱棣文：台灣應重新思考使用核能

諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文今天表示，即便核能在台灣頗具爭議，但全球多國已逐漸重新接納核能，台灣不同黨派的政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。