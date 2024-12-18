攜手學界 環境部新空品政策白皮書第1季出爐

臺灣邁入淨零、永續社會的過程，必須同時關注減碳、減污、民眾健康等關鍵課題，為響應2050淨零排放目標，環境部將啟動撰擬「新空品政策白皮書」，同時為落實解決公民議題的精神，預計於明年第一季提出「新空品政策白皮書」。

環境部表示，這次也特別設置「好空氣許願池」，並邀集國際與國內專家學者成立「臺灣空氣品質管理策略平台」，讓民眾可以將心中對空品改善建議或期待許下願望，後續將透過許願池、專家諮詢會議、公民咖啡館及科技論壇等四部曲，聚焦制定出新空氣品質政策白皮書，並作為第三期（117年~120年）空氣污染防制方案執行重點。

環境部部長彭啓明指出，為能使未來空品政策更貼近公民及社會發展需要，首先開立「好空氣許願池」4大主題，包括「污染改善-達成空氣品質目標措施」、「淨零共利-減碳減污協同減量」、「科學研究-空氣污染分析與AI應用」、「健康永續-有害與新興污染物管理」等面向，將於今年12月18日至明年1月8日期間開放全民共同參與，歡迎各界可以透過許願池網站，提出空品改善想法、創新點子或相關建議。

本次記者會由彭啓明攜手田納西大學傅新義教授、中央大學林能暉教授以及長榮大學賴信志教授等國際與國內專家，宣誓將廣泛蒐集各界建議，並透過一系列的對談，從科學角度深度剖析並提出建言，環境部將針對公民期待務實檢討，以聚焦政策並提出共好的解方。