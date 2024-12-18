快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

攜手學界 環境部新空品政策白皮書第1季出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部將啟動撰擬「新空品政策白皮書」。圖／環境部
環境部將啟動撰擬「新空品政策白皮書」。圖／環境部

臺灣邁入淨零、永續社會的過程，必須同時關注減碳、減污、民眾健康等關鍵課題，為響應2050淨零排放目標，環境部將啟動撰擬「新空品政策白皮書」，同時為落實解決公民議題的精神，預計於明年第一季提出「新空品政策白皮書」。

環境部表示，這次也特別設置「好空氣許願池」，並邀集國際與國內專家學者成立「臺灣空氣品質管理策略平台」，讓民眾可以將心中對空品改善建議或期待許下願望，後續將透過許願池、專家諮詢會議、公民咖啡館及科技論壇等四部曲，聚焦制定出新空氣品質政策白皮書，並作為第三期（117年~120年）空氣污染防制方案執行重點。

環境部部長彭啓明指出，為能使未來空品政策更貼近公民及社會發展需要，首先開立「好空氣許願池」4大主題，包括「污染改善-達成空氣品質目標措施」、「淨零共利-減碳減污協同減量」、「科學研究-空氣污染分析與AI應用」、「健康永續-有害與新興污染物管理」等面向，將於今年12月18日至明年1月8日期間開放全民共同參與，歡迎各界可以透過許願池網站，提出空品改善想法、創新點子或相關建議。

本次記者會由彭啓明攜手田納西大學傅新義教授、中央大學林能暉教授以及長榮大學賴信志教授等國際與國內專家，宣誓將廣泛蒐集各界建議，並透過一系列的對談，從科學角度深度剖析並提出建言，環境部將針對公民期待務實檢討，以聚焦政策並提出共好的解方。

咖啡館 減碳 空氣品質

延伸閱讀

新減碳目標年底公布 彭啓明：明年1月23日再揭3階段數字

綠領人才年薪300萬不是夢 環長：未來需求看增三倍

環境部建資訊平台 防證照漂綠

環境部報告：綠領人才起薪中位數4萬元 比整體職缺高8%

相關新聞

獨／四接環評再戰 謝國樑：不會讓台電做損害基隆的事

台電協和電廠改建四接環評會將在下月再戰，基隆市長謝國樑表示，基隆市該有的立場、該堅持的看法，都會在環評的過程中表達，希望...

三三會林伯豐：台灣經濟「內外皆溫」 明年全球走勢持平

三三會理事長林伯豐18日表示，美國新總統川普上位後，兩岸關係的變化是各界關切的重點，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，積極...

諾貝爾獎得主朱棣文：台灣應重新思考使用核能

諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文今天表示，即便核能在台灣頗具爭議，但全球多國已逐漸重新接納核能，台灣不同黨派的政治...

迎戰 AI 高用電時代！工研院頒2大電力人才獎 4企業見證

AI人工智慧熱潮席捲全球，面對AI模型運算與資料中心所需的龐大電力需求，許多科技大廠紛紛投入能源的資源開發與建置，帶動電...

攜手學界 環境部新空品政策白皮書第1季出爐

臺灣邁入淨零、永續社會的過程，必須同時關注減碳、減污、民眾健康等關鍵課題，為響應2050淨零排放目標，環境部將啟動撰擬「...

新減碳目標年底公布 彭啓明：明年1月23日再揭3階段數字

環境部長彭啓明今年9月說，未來空汙減量會配合淨零目標達到共利，另外，行政院也正在評估2030年減碳能有更積極的目標。針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。