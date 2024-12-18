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新減碳目標年底公布 彭啓明：明年1月23日再揭3階段數字

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長彭啓明今表示，年底公布2030年新減碳目標，明年1月23日再完整揭露2030年、2032年、2035年減碳數字。聯合報系資料照
環境部長彭啓明今表示，年底公布2030年新減碳目標，明年1月23日再完整揭露2030年、2032年、2035年減碳數字。聯合報系資料照

環境部長彭啓明今年9月說，未來空汙減量會配合淨零目標達到共利，另外，行政院也正在評估2030年減碳能有更積極的目標。針對減量目標數字，他今天再表示，2030年減量目標會比24%正負1個百分點更積極，年底由行政院公布。

環境部今舉辦「新空品政策白皮書規劃啟動」記者會，彭啓明說，民眾希望針對空汙物標準加嚴再加嚴，但由於目前工具不夠，加上考量台灣經濟結構，有一定困難度。過去是依空氣汙染物直接減量，再看空氣品質改善的情況，未來會將淨零路徑，配合人口、空汙防制等達到共利。

為讓空氣品質與淨零排碳目標達到共利，減碳目標成為重點，彭啓明表示，雖內部有初步推算，但減量目標數字還不能公布，目前正與政院及總統府的氣候變遷對策委員會，緊鑼密鼓開會。

彭啓明說，雖然減量目標尚無法公布，但絕對會比24%正負1個百分點更積極，同時也有在觀察鄰近國家的減碳政策；年底將由行政院公布2030年溫室氣體第三期管制目標，而明年1月23日總統府氣候變遷對策委員會則會公布2030年、2032年、2035年減碳目標。

彭啓明 淨零 減碳

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