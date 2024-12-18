來台觀光客朝多元發展 交長：明年目標千萬人次

對於今年來台觀光人次目標原定為1,000萬人次，但目前看來是無法達標，民進黨立委蔡其昌就提到，對於來台觀光人次的部分今年表現不盡如人意。對此，交通部長陳世凱表示，今年來台觀光客的狀況已呈現多元化，歐美旅客已超越疫情前水準，對於明年來台觀光人次將會以1,000萬人次為目標。

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告。民進黨立委李昆澤質詢時提到，據統計，今年1到10月出國達1416萬人次，相比2019年同期恢復比例達97.22%，來台旅客僅620萬餘人次，相比2019年同期恢復比例僅約63%，凸顯國人對旅遊發展沒信心。

李昆澤提到，日本2025觀光白皮書提出2025年消費擴大目標，提高旅遊的品質及附加價值使入境遊客的每人平均消費額提高到20萬日圓（約42,000台幣，1300美元），以平均住宿3天計算日均消費為433美元，反觀台灣來台旅客消費下降，2019年平均消費每日195.91美元，去年僅180.67美元。

陳世凱表示，疫情後台灣國際觀光恢復確實慢了一些，觀光署已針對國外宣傳及觀光亮點努力。國旅除了要爭取國際旅客，國旅也很重要，近年像是墾丁吸引力下滑、飯店太貴等問題都要一一解決，讓國人願意留下，去年旅客來台消費總額已達2,700億元，台灣過去沒有設定消費額目標，未來確實應該設定這樣的目標。

觀光署長周永暉則表示，日本消費目標有一套算法，把全國消費免稅店落在各消費點上，因此訂定目標需要跟跨部會討論，例如購物階段希望多開放更多的點，讓外國人購物退稅更方便，不要只限在機場內。再加上疫後消費結構改變，因此重新檢測訂定目標，至少超過疫情前，當作努力的目標，2025年以每日平均消費至少195美元（約台幣6,339元）當作目標來努力。

另外，蔡其昌則是提出，在兩岸觀光並未明朗的狀況之下，觀光署應該要提醒業者我國是有實力可以吸引到美、日、韓等其他國家的觀光客，這些人的消費力也相當好，觀光署要怎麼引導這些旅客來台，這才是觀光署應該要做的事，再加上在今年的來台旅客人次數據上沒有千萬似乎說不過去。

陳世凱回應，近兩年觀光署確實都在努力吸引更多的觀光客來台，根據統計北美來台的旅客已經超過疫情前的水準，換句話說我們在北美的開發是已經有成果，旅客的多元化也是最近一直在努力的方向，對於明年的目標就是千萬。