快訊

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

川普上任成明年首季投資重點 「1策略」掌握市場節奏

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國新總統就任前，市場情緒更顯積極做多美國股市。法人分析，由於期待川普削減公司稅以及放寬監管所致，因此川普人事任命及政策實行將是2025年第1季投資重點，在全球經濟數據不同調下，建議透過組合平衡型基金配置，掌握金融市場投資節奏。

法人分析，美國12月S&P Global服務業擴張速度創逾三年來最快，製造業依舊低迷，數據顯示美國經濟分化加劇，製造業停滯，服務業表現熱絡有望持續支撐美國經濟穩健成長。

另外，歐元區12月PMI持續萎縮，歐元區經濟仍呈萎縮，主要依靠服務業回穩，製造業表現依舊低迷，歐洲央行亦在日前下修經濟成長率和通膨，全球經濟不同調。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，展望2025年美國大選不確定性消除，通膨可望逐步降低，根據BofA Investment Clock顯示，2024年景氣位於「復甦」階段，較低利率和較高每股收益的股票看漲，而2025年將進入大宗商品看漲「繁榮」階段，即每股收益較高和較高利率。

同時2025年債券殖利率曲線將轉為熊市陡化，意謂著債券進入通膨繁榮的價格下跌和利率下降的轉變，資產表現股將優於債，然而對大多數風險資產來說是利多，因此仍可留意股票資產表現。

美國經濟 製造業 通膨

延伸閱讀

愛荷華州選前民調失準 川普告上專家和媒體

拜登沉默面對任期將盡 川普掌握全球話語權

川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

經濟日報社論／當心川普2.0衝擊全球減碳

相關新聞

獨／四接環評再戰 謝國樑：不會讓台電做損害基隆的事

台電協和電廠改建四接環評會將在下月再戰，基隆市長謝國樑表示，基隆市該有的立場、該堅持的看法，都會在環評的過程中表達，希望...

四接下月再戰環評 地方籲辦聽證會

四接爭議下月再戰環評。台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗。環境部證實本月初收...

冷眼集／從中火到四接 政治斧鑿斑斑

台電四接去年環評會被譏為「黑箱環評」，監察院調查毫不留情面直批損及長期以來環評會議建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約...

環團提訴願 要撤中火環評

台中火力發電廠二期環評爭議延燒，環團昨赴行政院抗議，質疑環境部草率通過環評，涉嫌違法濫用裁量、輾壓異議，要求撤銷環境部對...

日本新政 2040年核電增至20%

日本政府昨公布「能源基本計畫」修正案，提出二○四○年度各種能源發電占比目標，刪除有關減少依賴核電等用語，並提高再生能源占...

學非所用工作難找？八年級上班族6成6現職與所學無關

主計總處日前公布今上半年6都各年齡層失業率，其中台北市15至24歲青年失業率為15.3%，第三度蟬聯六都最高，其中關鍵原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。