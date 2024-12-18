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六成六上班族學非所用 1111以大數據助攻校系選擇

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處日前公布2024年上半年六都各年齡層失業率，其中台北市15至24歲青年失業率為15.3%，第三度蟬聯六都最高，其中關鍵原因在於「學用落差」太大，為此台北市政府教育局已經在6月成立技職教育科，希望減少學用落差，並增加年輕學子的職場技能。而明年1月18日至1月20日馬上就要迎來大學學科能力測驗，分科測驗時間則暫定為2025年7月11日至7月12日，每年到了這個時候，全台考生與家長時常焦頭爛額，擔心選錯專業悔恨終身，到底在校所學能否滿足職場所需呢？

根據1111人力銀行調查指出，八年級上班族，有高達六成六受訪者現職工作與在校所學無關，其中包括「學用落差大、在職場需重新學習」37.2%及「學非所用」28.6%；僅有三成四現職工作與在校所學相關。

而無法學以致用的五大原因包括：理論與實務差距過大（58.7%）、一技之長不足以滿足企業需求（37.9%）、學校課程不夠專精（31.8%）、畢業人才供過於求（23.2%）及產業變動快，開設科系課程跟不上（19.1%）。若可以重新選擇就讀科系，更有32.0%表示會改念較有前景的系所。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了讓孩子贏在起跑點，考生和家長越來越重視「落點分析」，希望透過精準的大數據結果，助攻孩子順利申請到自己有興趣、同時對未來就業有幫助的系所，從選校或選系開始就「不落人後」。

1111人力銀行推出的落點分析網站（https://hs.1111.com.tw/）能支持學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，更提供非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近10年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，幫助學生提升申請成功率。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，AI熱潮席捲全球，致使理工人才需求熱度有增無減，近年升學趨勢明顯往理工、電資等科系傾斜，在選填志願前，建議可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合考生未來發展的願景。而1111推出的落點分析網站，提供各學校與科系歷年的錄取標準、新生註冊率、課程簡介等實用資訊，加入會員更享有專屬功能，提供志願自動排序功能，並支持保存與下載，方便學生進行後續規劃與參考，希望成為陪伴考生順利入學成功的神隊友。

人力銀行 升學 失業率

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