學非所用工作難找？八年級上班族6成6現職與所學無關

主計總處日前公布今上半年6都各年齡層失業率，其中台北市15至24歲青年失業率為15.3%，第三度蟬聯六都最高，其中關鍵原因在於「學用落差」太大。明年1月18日至1月20日馬上就要迎來大學學科能力測驗，分科測驗時間則暫定為2025年7月11日至7月12日，每年到了這個時候，全台考生與家長時常焦頭爛額，擔心選錯專業悔恨終身，到底在校所學能否滿足職場所需呢？

1111人力銀行調查指出，八年級上班族，有高達6成6受訪者現職工作與在校所學無關，其中包括「學用落差大、在職場需重新學習」37.2 %及「學非所用」28.6%；僅有3成4現職工作與在校所學相關。而無法學以致用的五大原因包括：理論與實務差距過大(58.7%)、一技之長不足以滿足企業需求(37.9%)、學校課程不夠專精(31.8%)、畢業人才供過於求(23.2%)及產業變動快，開設科系課程跟不上(19.1%)。若可以重新選擇就讀科系，更有32.0%表示會改念較有前景的系所。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，AI熱潮席捲全球，致使理工人才需求熱度有增無減，近年升學趨勢明顯往理工、電資等科系傾斜，在選填志願前，建議可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合考生未來發展的願景。

1111推出的落點分析網站，提供各學校與科系歷年的錄取標準、新生註冊率、課程簡介等實用資訊，加入會員更享有專屬功能，提供志願自動排序功能，並支持保存與下載，方便學生進行後續規劃與參考，希望成為陪伴考生順利入學成功的神隊友。