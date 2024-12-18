美商鄧白氏：經濟復甦和風險管理 台灣主要貿易國付款延遲情況改善

美商鄧白氏發表「2025企業穩健財務之道 企業付款趨勢與財務風險洞察」報告。除分享2023年以來最常與台灣貿易的國家近年付款狀態分析，還包括2024年企業財務長對未來局勢的觀察，以及如何運用財務風險指標幫助企業達到更好的風險控管。

2023年和2024上半年，中國大陸與香港仍為台灣最大的主要出口地區。美國在2024上半年打敗東協，成台灣第二大出口地區。其他依序為東協、歐洲、其他國家、日本等。

最常與台灣貿易的國家中 多數近年付款表現有所改善

近年來，全球企業付款表現的改善，主要歸功於經濟復甦和風險管理意識的提高。疫情後，企業現金流逐步好轉，這使企業更能夠按時支付供應商款項，台灣、中國大陸、香港、美國、英國、菲律賓尤為明顯。為了因應日益複雜的全球貿易環境和地緣政治，企業加強信用風險管理，確保其供應鏈穩定，也減少付款延遲的發生。此外，政府政策亦推動企業按時付款，尤其是歐洲國家。例如：歐盟復甦基金、德國KFW快貸計畫等。

財務長們認為「穩定的現金流」是保護企業財務的關鍵

即使按時付款率提升，俄烏戰爭、中美貿易戰和制裁危機等因素已干擾供應鏈並推高企業營運成本。通貨膨脹和利率的上升也增加了企業財務壓力，促使財務長必須加強應收帳款管理、信用評估等財務風險管理，以應對可能出現的挑戰。例如：逐漸升高的風險、信貸緊縮等難題。財務長們認為在潛藏危機的經濟局勢下，「確保穩定現金流」是保護企業財務的關鍵。

逐漸升高的風險

通貨膨脹加劇了風險環境，讓62%的企業財務長更傾向保守的財務策略。80%的企業CFO為更嚴謹的財務審查作準備，並適時收緊給交易對象的信用額度，以維持正向現金流。

鄧白氏編制獨有指數預測企業停業風險及付款表現，包括預測企業未來12個月內可能面額停業且無力清償所有貨款債務、或公司進行重整的可能性。另，鄧白氏付款指數用以評估企業準時付款情況。透過分析過去12個月內，該公司對供應商的平均還款天數、交易條件付款等條件得出。