卓揆：精進各食安資訊平台 全面提升管理成效

行政院長卓榮泰於17日主持「行政院食品安全會報113年第3次會議」，聽取食品雲整合、農產品安全資訊推動、化學雲整合及校園食材登錄平台2.0等執行現況。

卓榮泰致詞時指出，為有效遏止、防範食安事件，需要跨部會共同努力，尤其在食安事件發生時，政府必須採取立竿見影的措施，並拿出行政魄力，透過周全考量與確切執行，完成為國人食品安全把關的重大責任，這也是行政院定期召開食安會報的宗旨。

卓榮泰進一步表示，政府已建置食安相關資訊平臺，進行跨部會資訊整合及勾稽運用。在前次會議中，委員提及跨部會在環安、農安及食安監測資訊的有效介接，為風險預警管理的重要關鍵。因此，在今日會議則安排相關部會說明監測資訊系統的運用與整合情形，請委員一同檢視，並踴躍提出寶貴建議。

隨後，卓榮泰聽取衛生福利部「食品雲整合執行現況」、農業部「農產品安全資訊推動執行現況」、環境部「化學雲整合執行現況」及教育部「校園食材登錄平臺2.0執行現況」等「食安相關資訊平臺及跨部會整合執行現況」報告後表示，請各部會加速整合跨部會數位資源管理及能力，運用大數據分析，預警潛在食安風險，有效攔阻不安全食品和農產品進入市場，全面提升食安管理成效。

卓榮泰盼以2024年蘇丹紅、西布特羅等食安事件為案例演練，全面檢視食品雲、化學雲及溯源資訊系統，加上會中委員意見，精進系統效能，持續完善食安機制。他並強調，政府需要時間提升社會公信力，因此應持續向外界說明、風險溝通、內容資訊即時更新與反應，以充實相關平臺被信任的基本條件。